新婚半夜1點！大門傳鑰匙聲…爸穿入殮衣「笑逛兒新房」　他掉淚：好想你

▲原PO說，他結婚時爸爸有過來看新房。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

就算爸媽不在人世了，一定也會繼續看著自己的孩子。一名男網友就表示，自己在2003年6月底結婚，當天他從早忙到晚，就在半夜1點多的時候，突然聽到有人開門的聲音，本來以為是鄰居開錯門，沒想到竟然是「爸爸」走進來，讓他流下想念的淚水。隔天原PO把事情告訴媽媽，淡定的一番話讓網友直呼「有洋蔥」。

這名男網友在臉書《靈異公社》表示，他還在讀書的時候，爸爸就過世了。時間跳到2003年6月底，「那天是我結婚的日子，從早忙到晚上」，他送完賓客回新房後，新娘整理完就直接睡了。半夜1點多，他熄燈後突然聽到有人開門的聲音。

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原PO說，新房的位置是在大樓11樓，大門一共有2道，但當時有人用鑰匙在開第1道鐵門，讓他一度以為是鄰居走錯。「我站在房間門口，看著門開了，人進來了，我……驚訝的喊：『爸！』隨即眼淚就像是關不緊的水龍頭」，他說自己不是害怕，而是想念的心情讓他流下淚水。

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▲爸爸推門進屋，讓原PO當場淚噴。（示意圖／達志影像）

原PO回憶，說爸爸當時穿的衣服，是入殮時他放在爸爸身邊的衣服，「那是祂生前最喜歡的一套衣服」。爸爸走進屋子後，用手比著「噓」的手勢，示意兒子別出聲，隨即微笑著從玄關進到客廳。「我流著淚看祂歡喜的表情，從客廳開始『走』，就這樣整個屋子大概逛了一下」。最後爸爸帶著笑容，看著淚流滿面的原PO，走到玄關，然後人影就慢慢的淡掉。

天亮後，原PO到大門查看，發現門是鎖著的。事後他把事情告訴媽媽，「結果她淡定的說：『你結婚前一天，我跟祖先牌位上香時，順便跟你阿爸說你新房的地址，要祂去看看，沒想到還真的去看了。』」

故事讓其他人都很動容，「我眼淚停不住了，我也超想我爸的」、「眼淚多到從鼻孔流出來了啦！爸爸在天上還是一直很關心你的」、「明明是靈異故事，為什麼偷藏洋蔥」、「有父親的祝福，你們會永遠幸福的」、「感動！我是兩胎懷孕都夢到我爸要買衣服」、「好感動！偉大的父愛」。

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