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1歲女兒「霸王颱風髮旋」眼牆超清晰！　網驚呆狂問脾氣...老媽笑解答

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▲1歲女兒「颱風髮旋」眼牆超清晰　網驚呆狂問脾氣...老媽解答：神準。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲強颱生成記XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

老一輩都說，寶寶髮旋越多脾氣越暴躁，但也越靈巧聰明，而這位妹妹雖然只有一個，不過清晰程度神似「強烈颱風」，結構超紮實。母親從她剛出生到現在1歲多，不忘紀錄下頭頂變化的模樣，而許多網友也大開眼界，直呼「感覺這脾氣是超級強颱等級」、「霸王級颱風」。

母親在女兒出生後，就發現她的髮旋特別明顯，於是從妹妹滿月剃頭、2個月、4個月、9個月，到現在1歲2個月，陸續拍下不同階段的樣子；有趣的是，妹妹髮旋就像強颱一樣，眼牆結構完整且明顯，而且不管長髮還是近乎剃光的狀態，都非常清楚。

請繼續往下閱讀...

媽媽在爆廢公社分享照片，笑說「想知道…有沒有看過這種的髮旋，超級旋！」而大票網友們看完瞬間驚呆，紛紛表示「超級颱風眼啊~惹不起」、「這颶風很有破壞力的感覺，不由自主的發麻」、「有請氣象專家任立渝替我們解說」、「這意思應該是，女鵝到過的地方都像颱風掃過一樣」、「好想一直在那個洞洞戳或轉圈圈」。

女童哭泣示意圖（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

還有超多人好奇，妹妹的脾氣是否像她的髮旋一樣，是「強颱」等級。對此，母親點頭認證，感嘆「好的時候很好，壞的時候超兇，哭的時候像家暴，不知道還以為我虐童。」

根據統計，一個髮旋的人有85%，兩個的不到10%，三個的僅有0.6%。在性格方面，老一輩常說，一個旋的小孩性格善良、較溫順，兩個旋的情緒容易多變、較衝動，至於三個旋的個性頑強，命運不是大好就是大壞。

另外，髮旋是因胎兒在母親肚子裡長期旋轉和蠕動形成的，有了地心引力的作用，毛髮的生長方向和頭皮發生傾斜，慢慢地毛髮順著這個傾斜方向生長，成漩渦狀沿一箇中心向外生長，從而形成了一個或多個髮旋。

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關鍵字：髮旋,颱風髮旋,眼牆,女兒,脾氣,老媽,爆廢公社

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