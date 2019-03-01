夜市買仙人掌！他8年養出「寶特瓶x2」驚人身高　網曝成長秘訣：快換大盆

▲這仙人掌長太高了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多人都曾買過迷你盆的仙人掌，放在桌上當裝飾，小小一盆相當可愛。一名男網友8年前在夜市買了一盆仙人掌，過了8年後，這株植物不僅沒有枯萎，甚至還一路奮發成長。看到照片後，其他網友紛紛笑說「阿嬤養的」、「趕快栽培他去打籃球」、「第一次看到人家養成這樣的，哈哈哈」、「可以當馬桶刷了」。

「夜市買的仙人掌！種了8年了還會再長大嗎？」一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見他家中有一盆仙人掌放在窗邊，但重點不在「它」長得多漂亮，而是這株仙人掌長得有夠高；原PO還拿了一罐寶特瓶飲料在旁邊當成比例尺，仙人掌足足高出罐子2倍多高度。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲8年前在夜市買的仙人掌變這樣啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文吸引超過1萬名網友按讚，許多人看到照片後紛紛驚呼「為啥我的都不會變長了？養它快30年了」、「想知道你都餵它喝什麼」、「我種的都不超過3個月」、「你太用心了吧」、「怎麼都不會倒」、「用愛心照顧哦！回饋給你長高高」、「再給仙人掌10年，會長到天花板吧！」

還有網友笑說「給它來帖『轉大人』藥方」、「我第一眼看成101煙火」、「這是真的沙漠裡的尺寸了吧」、「可以當作小孩嫁妝送掉」、「如果再繼續長大……天花板不就要挖個洞了」、「第一眼看想說蜈蚣怎麼這樣」。有人則建議原PO換盆子「換盆子加土給養分，就會再長大」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！