一晚賺6千！神手嬤「7秒1隻虱目魚」去鱗　網喊療癒又好賺...同行曝內幕

▲實實在在真功夫阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

職業不分貴賤，有的靠腦力、創意，有的則是真功夫的累積。一名網友昨凌晨經過漁港，看到有位老婦人正在處理魚鱗，俐落帥氣的身手，讓他忍不住佇足觀看，覺得十分療癒，同時他也燃起敬佩之意，直說「別看他動作很快，其實都是練來的！」

許姓網友在爆廢公社分享影片，表示「7秒1隻，時薪500，這真是靠實力賺的！」只見婦人全副武裝，戴著橡膠手套，一手抓著虱目魚，另一手拿器具去鱗，動作快速且從容，一副經驗老道的模樣，而大量魚鱗也飛濺到她身上，看起來「銀光」閃閃，刮的過程也非常療癒。

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大票網友看完紛紛回應，「莫名的重播再重播」、「一身金裝想必功力雄厚」、「給1000也不為過，看看她滿身魚鱗，還有那搞不好清不掉的魚腥，都是辛苦錢」、「真功夫在民間」、「看了好舒壓喔」；同時也有不少人一看便知，雖然看似好賺，但其實背後的辛苦與辛酸絕對少不了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

同行的網友就指出，因為魚身會滑，所以要戴止滑手套，拿的時候也沒想像容易，處理過程中，方向跟角度要都要對準，「快狠準跟手要穩是重點，再來防護措施要做好，包括圍裙、臉罩，最好戴防護鏡、帽子，防止魚鱗噴到身上，不然會癢，其實整套裝備穿起來真的很悶熱，而且一兩隻還好，但當你上千上百隻處理下來，手腕會痛、腰會酸，其實很吃力不討好。」

原po也補充說，「有的一晚到早上，可以賺5-6千」，不過也有一些同行表示，現在一般不用時薪算，都是算件的，行情落在一件40斤、60塊。

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