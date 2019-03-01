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金正恩首開金口！低沉沙啞嗓音回應...美記者嗨翻：他準備好走上世界舞台

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▲▼川金會。（圖／路透）

▲金正恩破天荒回應美國記者提問。（圖／路透）

 國際中心／綜合報導

川金二會於2月28日正式落幕，讓各界訝異的是，貌似早已達成共識的美國總統川普與北韓領導人金正恩，最後卻臨時取消簽署協議。不過另一個讓現場媒體同樣驚訝的是，金正恩居然在採訪現場首開金口，回答美國記者的提問，就連發問的記者都搞不清楚，金正恩為何會選擇回應他。

「金主席，你有信心嗎？」川普與金正恩在28日的公開談話中，美國《華盛頓郵報》記者中村（David Nakamura）喊出這個問題，並在與金正恩四目相接時，舉起大拇指比出「讚」的手勢，此時金正恩竟轉頭詢問翻譯，接著轉過頭來對著記者群說，「現在言之過早，但我不會說很悲觀，我向你們保證，我會盡力讓今天達成圓滿成果。」

中村在報導中指出，這個回答讓他相當意外，畢竟川金第一次會面時，金正恩幾乎「關靜音」，儘管發表簡短評論，也從未回答任何記者問題，尤其是來自西方的記者。這或許是金正恩向外釋出友好的第一步，中村認為，長期「隱居」在北韓的領導人，也許已經準備在世界舞台上跨出新的一步，也有可能是為了向川普證明他並不害怕媒體壓力，或是單純喜歡「比讚」的手勢。

隨後，當在場媒體追問金正恩是否同意美國在平壤設立聯絡處時，北韓外交部長李勇浩則搶先一步，要求在場媒體離開。不過，川普似乎很想知道金正恩的答案，催促對方回答這個「好問題」。金正恩透過翻譯簡短回答，「這是『可歡迎』（welcomeable）的事」，但沒有多做解釋，只說他最好私底下與川普討論這件事。

在27日的晚宴前會談，白宮曾宣布禁止《路透》（Reuters）、《美聯社》（AP）、《彭博》（Bloomberg）和《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）等4家媒體入內採訪，因為他們在前次聯訪中，向川普詢問太多「敏感」問題，如請川普回應私人律師柯恩（Michael Cohen）對他的評價。

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關鍵字：川普,金正恩,川金二會,川金會,北美要聞,日韓要聞,東南亞要聞

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