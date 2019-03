金正恩首開金口！低沉沙啞嗓音回應...美記者嗨翻：他準備好走上世界舞台

▲金正恩破天荒回應美國記者提問。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

川金二會於2月28日正式落幕,讓各界訝異的是,貌似早已達成共識的美國總統川普與北韓領導人金正恩,最後卻臨時取消簽署協議。不過另一個讓現場媒體同樣驚訝的是,金正恩居然在採訪現場首開金口,回答美國記者的提問,就連發問的記者都搞不清楚,金正恩為何會選擇回應他。

「金主席,你有信心嗎?」川普與金正恩在28日的公開談話中,美國《華盛頓郵報》記者中村(David Nakamura)喊出這個問題,並在與金正恩四目相接時,舉起大拇指比出「讚」的手勢,此時金正恩竟轉頭詢問翻譯,接著轉過頭來對著記者群說,「現在言之過早,但我不會說很悲觀,我向你們保證,我會盡力讓今天達成圓滿成果。」

中村在報導中指出,這個回答讓他相當意外,畢竟川金第一次會面時,金正恩幾乎「關靜音」,儘管發表簡短評論,也從未回答任何記者問題,尤其是來自西方的記者。這或許是金正恩向外釋出友好的第一步,中村認為,長期「隱居」在北韓的領導人,也許已經準備在世界舞台上跨出新的一步,也有可能是為了向川普證明他並不害怕媒體壓力,或是單純喜歡「比讚」的手勢。

隨後,當在場媒體追問金正恩是否同意美國在平壤設立聯絡處時,北韓外交部長李勇浩則搶先一步,要求在場媒體離開。不過,川普似乎很想知道金正恩的答案,催促對方回答這個「好問題」。金正恩透過翻譯簡短回答,「這是『可歡迎』(welcomeable)的事」,但沒有多做解釋,只說他最好私底下與川普討論這件事。

在27日的晚宴前會談,白宮曾宣布禁止《路透》(Reuters)、《美聯社》(AP)、《彭博》(Bloomberg)和《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)等4家媒體入內採訪,因為他們在前次聯訪中,向川普詢問太多「敏感」問題,如請川普回應私人律師柯恩(Michael Cohen)對他的評價。

NEW: For a journalist, the success of a well-framed question is typically defined by how revelatory the answer. But what about when the very act of answering is what matters most? ... On my question to Kim Jong Un. https://t.co/KygeOXsz7k