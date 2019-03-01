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小辣椒救男友！爆氣扔酒踹保安　這一腳代價出爐

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▲▼男友參加音樂節被壓制在地…小辣椒爆氣踹暈保安　被通知：有妳的逮捕令。（圖／翻攝自liveleak）

▲綠衣男在眾人面前被壓制在地。（圖／翻攝自liveleak）

記者張靖榕／綜合報導

美國一對情侶於上周末參加南卡羅來納州的音樂節，男友因與人發生衝突被保安壓制在地，引起民眾圍觀。小辣椒見狀後，2次上前直接踹向保安的頭，把保安踹得倒地不起。事後小辣椒被提告，在被拘留6小時後，花了1萬美元（約新台幣31萬元）保釋金獲釋。

根據網站《BUSTED COVERAGE》報導，有2人在一棟建築物內因酒後發生衝突，綠衣男頻頻另一名男子推打，後來保安先是將綠衣男抱住後摔，接著將他壓制在地，引起現場民眾圍觀。

▲▼男友參加音樂節被壓制在地…小辣椒爆氣踹暈保安　被通知：有妳的逮捕令。（圖／翻攝自liveleak）

▲妮莉踹了保安2次。（圖／翻攝自liveleak）

▲▼男友參加音樂節被壓制在地…小辣椒爆氣踹暈保安　被通知：有妳的逮捕令。（圖／翻攝自liveleak）

綠衣男的22歲女友妮莉（Taylor Renee Nealey）看見後，上前踹了光頭保安的頭部一腳，被眾人來開後，還拿手中的啤酒朝保安丟，後來趁著人們不注意，又再度踹向保安，這次將對方踹得暈倒在地。綠衣男讓妮莉解圍後，起身愣了一會才跟上女友。

警方在事後通知妮莉到案，「我們告訴她，這裡有她的逮捕令。」妮莉在2月26日到警局投案，她被以二級暴力襲擊罪名起訴，最後在被拘留6小時後，繳了1萬美金才得以獲釋。

▲▼男友參加音樂節被壓制在地…小辣椒爆氣踹暈保安　被通知：有妳的逮捕令。（圖／翻攝自liveleak）

▲綠衣男脫困後跟上女友。（圖／翻攝自liveleak）

南卡羅萊納州富麗海灘（Folly Beach）於2月23、24日舉辦的Folly Gras音樂節，吸引了超過1.1萬人，創下該音樂節的紀錄。主辦單位表示，已經要求保安人員拒絕讓許多「派對公車」上已經喝醉酒的人進入現場，並且在現場增加人力。

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關鍵字：北美要聞,南卡羅萊納

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