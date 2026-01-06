　
    • 　
>
國際

委內瑞拉「中製武器」防不了美軍斬首！　專家：威懾北京動台

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛Nicolas Maduro（中）穿棕色囚衣。（圖／路透社）

▲ 馬杜洛身穿棕色囚衣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍3日凌晨對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約法庭受審，這起「斬首行動」不僅震驚國際社會，也引發外界解讀對台海情勢的潛在影響。

《衛報》報導，這起軍事行動在中國社群掀起熱議，不少評論將其與可能的台海衝突情境做比較。英國下議院外交事務委員會主席索恩貝里（Emily Thornberry）5日警告，美國行動未受到譴責，可能使中俄更加肆無忌憚。

但其他專家分析認為，此事不太可能改變北京對台戰略思維。中國官方立場認為台灣問題屬於內政事務，與委內瑞拉情況完全不同。前美國駐北京外交官、布魯金斯學會資深研究員哈斯（Ryan Hass）分析指出，「北京並未因顧慮國際法規範而放棄對台動武選項，而是採取非暴力脅迫策略。」

上海資深國際關係學者沈丁立（Shen Dingli）也稱，「兩岸關係並非國際關係，不受國際法約束。美國對委內瑞拉的做法與兩岸關係無關。」

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

▲ 外界關注川普對委內瑞拉行動是否影響北京對台決策。（圖／路透）

此外，對中國發揮最大威懾的便是台海軍事平衡，儘管中國軍力更強，但台灣遭襲時可獲得美方支持。五角大廈認為，解放軍AI軍事應用、生物技術及高超音速飛彈快速發展，正朝2027年實現對台「戰略決定性勝利」的目標穩定前進。但委內瑞拉情勢並未引發台灣民眾憂慮，反而認為美軍行動成功可能促使北京重新考慮。

值得關注的是，委內瑞拉從中國取得的武器未能抵禦美國攻擊。戰略暨國際研究中心（CSIS）數據顯示，2010年至2020年間，中國近90%對美洲軍售都流向委內瑞拉。

淡江大學副教授林穎佑質疑，「為何美軍能夠如入無人之境？」他指出，先前中製戰機在印巴衝突中表現亮眼，讓外界對中國軍工實力另眼相看，「但現在看來似乎需要重新評估」。

大西洋理事會全球中國中心非常駐研究員宋文笛認為，美軍展現的「斬首攻擊」能力，尤其是針對以中製防禦系統為主的目標，「應該能起到威懾作用，讓北京考慮是否該與華府軍事對抗。」

▲▼川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

▲ 川普觀看美國對委內瑞拉軍事行動。（圖／路透）

此次美軍行動也暴露國際秩序變化，儘管專家普遍認為美國行動違反國際法，但包括英國首相施凱爾在內的西方領袖大多選擇沉默或態度曖昧。

中國外交部5日嚴厲譴責美國「公然動武嚴重違反國際法」，並與俄羅斯齊聲要求聯合國安理會召開緊急會議，討論此事合法性。相較之下，台灣政府對美國行動保持沉默，儘管總統賴清德長期強調維護國際法秩序對防範中國侵台的重要性。

台灣網紅「呱吉」邱威傑則在臉書發文呼籲，「委內瑞拉的確給了台灣一個教訓，那就是不要變成另一個委內瑞拉」，不應成為美國的麻煩製造者，「台灣不要當委內瑞拉，那就是五根手指握緊一點，團結起來，不要變成人家眼裡的一塊嫩肉。」

01/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

機師薪資單曝光！收入驚人

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

即／美國副總統范斯「住處遭襲擊」

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

馬杜洛拒認「美國4大指控」

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

委內瑞拉頒布法令　搜捕美軍支持者

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

即／報復高市早苗！中國商務部對日出口管制

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

「川普不挺和平獎得主」內幕曝光

美國中央情報局（CIA）一份評估報告顯示，馬杜洛被捕之後，其政府內部高官，最具備維持國內政治穩定的能力。知情人士指出，這份文件是川普決定支持委國副總統，而非反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）的原因之一。

諾貝爾和平獎得主：盡快趕回國

遭中國禁止入境　石平抵台高呼：告訴世界「台灣就是獨立國家」

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷曝隱憂

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

