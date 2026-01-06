委內瑞拉「中製武器」防不了美軍斬首！　專家：威懾北京動台

▲ 馬杜洛身穿棕色囚衣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍3日凌晨對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約法庭受審，這起「斬首行動」不僅震驚國際社會，也引發外界解讀對台海情勢的潛在影響。

《衛報》報導，這起軍事行動在中國社群掀起熱議，不少評論將其與可能的台海衝突情境做比較。英國下議院外交事務委員會主席索恩貝里（Emily Thornberry）5日警告，美國行動未受到譴責，可能使中俄更加肆無忌憚。

但其他專家分析認為，此事不太可能改變北京對台戰略思維。中國官方立場認為台灣問題屬於內政事務，與委內瑞拉情況完全不同。前美國駐北京外交官、布魯金斯學會資深研究員哈斯（Ryan Hass）分析指出，「北京並未因顧慮國際法規範而放棄對台動武選項，而是採取非暴力脅迫策略。」

上海資深國際關係學者沈丁立（Shen Dingli）也稱，「兩岸關係並非國際關係，不受國際法約束。美國對委內瑞拉的做法與兩岸關係無關。」

▲ 外界關注川普對委內瑞拉行動是否影響北京對台決策。（圖／路透）

此外，對中國發揮最大威懾的便是台海軍事平衡，儘管中國軍力更強，但台灣遭襲時可獲得美方支持。五角大廈認為，解放軍AI軍事應用、生物技術及高超音速飛彈快速發展，正朝2027年實現對台「戰略決定性勝利」的目標穩定前進。但委內瑞拉情勢並未引發台灣民眾憂慮，反而認為美軍行動成功可能促使北京重新考慮。

值得關注的是，委內瑞拉從中國取得的武器未能抵禦美國攻擊。戰略暨國際研究中心（CSIS）數據顯示，2010年至2020年間，中國近90%對美洲軍售都流向委內瑞拉。

淡江大學副教授林穎佑質疑，「為何美軍能夠如入無人之境？」他指出，先前中製戰機在印巴衝突中表現亮眼，讓外界對中國軍工實力另眼相看，「但現在看來似乎需要重新評估」。

大西洋理事會全球中國中心非常駐研究員宋文笛認為，美軍展現的「斬首攻擊」能力，尤其是針對以中製防禦系統為主的目標，「應該能起到威懾作用，讓北京考慮是否該與華府軍事對抗。」

▲ 川普觀看美國對委內瑞拉軍事行動。（圖／路透）

此次美軍行動也暴露國際秩序變化，儘管專家普遍認為美國行動違反國際法，但包括英國首相施凱爾在內的西方領袖大多選擇沉默或態度曖昧。

中國外交部5日嚴厲譴責美國「公然動武嚴重違反國際法」，並與俄羅斯齊聲要求聯合國安理會召開緊急會議，討論此事合法性。相較之下，台灣政府對美國行動保持沉默，儘管總統賴清德長期強調維護國際法秩序對防範中國侵台的重要性。

台灣網紅「呱吉」邱威傑則在臉書發文呼籲，「委內瑞拉的確給了台灣一個教訓，那就是不要變成另一個委內瑞拉」，不應成為美國的麻煩製造者，「台灣不要當委內瑞拉，那就是五根手指握緊一點，團結起來，不要變成人家眼裡的一塊嫩肉。」