泰國「出入境旅客服務費」2月起確定漲價！　漲幅達66.7%

▲泰國民航局宣布調漲出入境旅客服務費。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

泰國民航局（CAAT）宣布自2月1日起將針對所有在泰國出入境的旅客調漲旅客服務費，從原本的每人每趟15泰銖調升到25泰銖，漲幅達66.7%，而這也是該費用自2015年以來首次調整。此外，由泰國機場大眾有限公司（AOT）收取的國際旅客出境服務費已在2025年從730泰銖調漲至830泰銖。

根據《民意報》報導，民航局長瑪納上將（Air Chief Marshal Manat Chavanaprayoon）在接受媒體訪問時表示，「目前每位旅客的實際管理成本已達19.34泰銖，但我們僅收取15泰銖，早已入不敷出。」因此即使訪泰旅客持續增加，但收入依然不足。他強調，這項調整純粹是為了讓機構達到收支平衡，並非營利目的。

此次費率調整案已於2025年12月3日獲得民航委員會正式通過。泰國民航局指出，民航局並未獲得政府預算，出入境旅客服務費是民航局的主要收入來源，而出入境旅客服務費主要是根據乘客數量向航空公司收取，但是因為擔憂調漲後成本會轉嫁給乘客，因此一直未調整相關費率。

依據現行法規架構，泰國民航局實際擁有4項收費權限，包括出入境旅客服務費、航班營運費、空運貨物費、航空燃油費等項目，但為避免間接增加旅客負擔，過去僅收取國際航班規費。民航局目前擁有約14億泰銖儲備金，主要用於支付逾500名員工薪資、辦公租金及技術維護費用。

對於此次調漲的影響範圍，泰國民航局已發布正式通知，詳細說明費率標準、收費期間及匯款程序，確保作業透明度及法規合規性。機構預估，新費率將足以維持未來3至4年營運需求，財務穩定性預計可延續至2028年。