川普爆：北韓有祕密「鈾濃縮廠」　金正恩驚訝…川金二會破局！

▲川普與金正恩在越南河內握手會面。（圖／路透）



記者王致凱／綜合外電報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次會面意外破局，以「無協議」局面草草收場，令外界感到意外。美國川普28日下午離開河內前，在記者會上透露，雙方歧見的關鍵在於制裁；川普又說，美國知道北韓擁有一些「不為人知的核設施」，包括鈾濃縮設施在內，而北韓對此似乎相當驚訝。

川普在記者會上表示，北韓未能給予美國期待的答覆，雖然北韓在許多領域都表現出棄核的決心，但沒有準備好換取全面解除制裁，在這種情況下不適合簽訂協議。川普說，「關鍵在制裁，基本上，他們希望完全解除制裁，但我們無法這樣做。」他補充說，「他們不願意給我們鎖想要的，他們願意給的，卻又不是我們想要的。」

談到棄核問題時，川普說他與金正恩談到了寧邊核設施，但僅關閉寧邊核設施是不夠的。川普又說，華府知道北韓還有不為人知的核設施，包括媒體未曾提及的鈾濃縮工廠，「我想他們很驚訝我們知道這點。」

韓聯社指出，北韓以去核化換取美國的相應措施，但美國與北韓雙方始終無法縮小分歧。平壤先前已經不斷要求美國先放寬制裁，但川普政府堅持，只有在拆除寧邊核設施的基礎上採取額外棄核措施，才有可能放寬制裁。

▼北韓過去不斷試射彈道飛彈。（圖／路透社）



陪同出席記者會的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也說，除了寧邊之外，北韓另外還有大規模的核武設施、飛彈與核彈頭沒有放到談判桌上，因此雙方無法達成協議。他說，雙方還沒有就核武清單的編制與申報等達成協議，金正恩尚未做好準備，這可能需要很長時間。

川普在峰會前就已經多次說明美國沒有必要急於一時，韓聯社認為，川普可能想與其在成果不足的情況下被北韓牽著鼻子達成協議，不如以制裁當成槓桿，繼續引導平壤放棄核武。

不過，川普特地繞了半個地球前往越南；金正恩在會前也曾說自己如果沒有決心棄核，就不會趕來河內，未料最後仍談判破局，呈現沒有「無結果」情況。事實上，領導人峰會都是雙方高層密集會談後的產物，通常會待各方面細節都談妥了，才由領導人出面象徵性簽字，因此這次雙邊會談草草收場的局面相當罕見。

▼ 川普在記者會後火速搭機離開越南。（圖／路透社）

