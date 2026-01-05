疑突破川普封鎖！路透：12艘委內瑞拉油輪「暗黑模式」出海

▲外媒曝委內瑞拉12油輪暗中離港。圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港的油輪（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普下令對委內瑞拉實施石油禁運並封鎖領海後，原本陷入停擺的委國石油出口，近日卻出現「鬆動跡象」。根據《路透社》取得的文件與多名航運業消息人士說法，自今年初以來，約有12艘裝載委內瑞拉原油與燃料的油輪，以關閉船舶識別系統的「暗黑模式」悄悄離開該國水域，疑似突破美國封鎖。

多艘油輪「關燈」出海 多為運往中國的超級油輪

船舶監測機構 TankerTrackers.com 指出，這批已辨識出的離港船隻全數列在美國制裁名單中，其中多數是超級油輪，過去主要負責將委內瑞拉原油運往中國。另有一批同樣受制裁的較小型船隻，則是在完成進口卸貨或國內運輸任務後，以空船狀態離境。

TankerTrackers.com 透過衛星影像發現，至少有4艘油輪在短暫停留於委內瑞拉海疆邊界附近後，循加勒比海瑪格麗塔島（Margarita Island）以北航道離境。一名熟悉相關離境文件的消息人士也向路透證實，近日至少有4艘超級油輪已獲委內瑞拉當局放行，以暗黑模式離開。

是否違反禁運仍不明 川普：禁令未撤但「中國仍可收油」

目前尚不清楚這些油輪出航行動，是否構成對美國石油禁運的公然違抗。川普在3日公開表示，對委內瑞拉的石油禁運仍「全面生效」，但同時也補充說，隨著過渡政府到位，包括中國在內的最大客戶，仍將持續接收委內瑞拉石油。

對此，白宮、美國國務院、委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）及委國石油部，均未在第一時間回應路透社的置評請求。

封鎖重創出口 PDVSA庫存爆滿被迫減產

報導指出，自美國上月啟動封鎖以來，PDVSA 的石油出口幾乎歸零，大量原油與燃料滯留在港口與海上浮動儲油設施中。為因應庫存爆量，PDVSA 已著手削減產量，並要求部分合資企業關閉油井群，以避免庫存進一步失控。

石油出口是委內瑞拉最主要的經濟命脈。外界分析，目前由副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的臨時政府，未來勢必仰賴這些出口收入，才能支撐國內支出並維持政局穩定。在美國強硬封鎖與實際出貨之間出現的灰色地帶，也讓委內瑞拉石油戰線增添更多變數。