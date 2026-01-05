　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疑突破川普封鎖！路透：12艘委內瑞拉油輪「暗黑模式」出海

▲外媒曝委內瑞拉12油輪暗中離港。圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港的油輪（圖／路透）

▲外媒曝委內瑞拉12油輪暗中離港。圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港的油輪（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普下令對委內瑞拉實施石油禁運並封鎖領海後，原本陷入停擺的委國石油出口，近日卻出現「鬆動跡象」。根據《路透社》取得的文件與多名航運業消息人士說法，自今年初以來，約有12艘裝載委內瑞拉原油與燃料的油輪，以關閉船舶識別系統的「暗黑模式」悄悄離開該國水域，疑似突破美國封鎖。

多艘油輪「關燈」出海　多為運往中國的超級油輪

船舶監測機構 TankerTrackers.com 指出，這批已辨識出的離港船隻全數列在美國制裁名單中，其中多數是超級油輪，過去主要負責將委內瑞拉原油運往中國。另有一批同樣受制裁的較小型船隻，則是在完成進口卸貨或國內運輸任務後，以空船狀態離境。

TankerTrackers.com 透過衛星影像發現，至少有4艘油輪在短暫停留於委內瑞拉海疆邊界附近後，循加勒比海瑪格麗塔島（Margarita Island）以北航道離境。一名熟悉相關離境文件的消息人士也向路透證實，近日至少有4艘超級油輪已獲委內瑞拉當局放行，以暗黑模式離開。

▲外媒曝委內瑞拉12油輪暗中離港。圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港的油輪（圖／路透）

是否違反禁運仍不明　川普：禁令未撤但「中國仍可收油」

目前尚不清楚這些油輪出航行動，是否構成對美國石油禁運的公然違抗。川普在3日公開表示，對委內瑞拉的石油禁運仍「全面生效」，但同時也補充說，隨著過渡政府到位，包括中國在內的最大客戶，仍將持續接收委內瑞拉石油。

對此，白宮、美國國務院、委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）及委國石油部，均未在第一時間回應路透社的置評請求。

▲外媒曝委內瑞拉12油輪暗中離港。圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港的油輪（圖／路透）

封鎖重創出口　PDVSA庫存爆滿被迫減產

報導指出，自美國上月啟動封鎖以來，PDVSA 的石油出口幾乎歸零，大量原油與燃料滯留在港口與海上浮動儲油設施中。為因應庫存爆量，PDVSA 已著手削減產量，並要求部分合資企業關閉油井群，以避免庫存進一步失控。

石油出口是委內瑞拉最主要的經濟命脈。外界分析，目前由副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的臨時政府，未來勢必仰賴這些出口收入，才能支撐國內支出並維持政局穩定。在美國強硬封鎖與實際出貨之間出現的灰色地帶，也讓委內瑞拉石油戰線增添更多變數。

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

美國突襲委內瑞拉、抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro），引發國際高度關注。各國反應分歧，有支持、有質疑，但最用力譴責的，幾乎清一色來自專制或威權國家。中國、俄羅斯、北韓、伊朗相繼跳出來高舉侵犯主權、違反國際法的大旗，語氣之激烈，彷彿同仇敵愾。

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　全程直播

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　全程直播

川普軍事行動完全無法制衡？

川普軍事行動完全無法制衡？

委內瑞拉街上超空蕩　超市出現人龍

委內瑞拉街上超空蕩　超市出現人龍

國際法已死　川普打造「新世界秩序」

國際法已死　川普打造「新世界秩序」

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

