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美國設平壤聯絡處？川普笑著逼他答　金正恩勉強開口：可歡迎

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▲▼川金會,川普,金正恩,擴大會談。（圖／路透）

▲被媒體問到是否同意讓美國在平壤設立辦事處時，川普硬要求金正恩回答。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

第二次川金會落幕，外界關注美國總統川普與北韓領導人金正恩此次如何過招。此次河內峰會，金正恩罕見開口回答外國媒體提問，還語帶幽默說「如果沒準備好無核化，就不會坐在這裡」，但雙方最終仍以「無協議」結果收場。另外，美國是否有可能在平壤設聯絡處，金正恩勉強回答這是「可歡迎」之事。

雙方28日上午一對一會談開始前，川普與金正恩短暫接受媒體訪問，《華盛頓郵報》記者中村大衛（David Nakamura）透過翻譯向金正恩提問說，是否有信心與川普達成協議？金正恩則罕見回答，「目前仍言之過早，但我不會說我感到悲觀。我期待有好結果。」

過去金正恩從未回應過現場記者提問，即便27日晚宴時，他也沒有回答任何媒體答問，且金正恩外訪次數較少，因此這很可能是第一次他「開金口」回答媒體問題。

一對一會談結束後，美國、北韓雙方官員面對而坐，準備舉行雙邊擴大會談。有媒體提問金正恩是否有意願棄核？金正恩則透過翻譯回答，「如果我沒有意願，我就不會來這裡了」，之後與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）相視而笑。川普則說，「哇，這是個好答案，可能是你們聽過最棒的答案了。」

在場媒體又問是否願意采具體步驟棄核，或者還沒開始？金正恩則面帶微笑著說，「我們正在討論這件事。」金正恩之後透過翻譯向川普說，「他們（記者）看起來很著急。」川普笑說，「哈哈，他們著急，但也很冷靜。」媒體再向金正恩提問是否會討論人權議題？川普則搶答說，「我們所有事都會討論」，「我們有非常、非常建設性的討論。」似乎有意停止媒體提問，正式開始會談。

隨後，當在場媒體追問金正恩是否同意美國在平壤設立聯絡處時，北韓外交部長李勇浩則搶先一步，要求在場媒體離開。不過，川普似乎很想知道金正恩的答案，催促對方回答這個「好問題」。金正恩透過翻譯簡短回答，「這是『可歡迎』（welcomeable）的事」，但沒有多做解釋，只說他最好私底下與川普討論這件事。

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關鍵字：川金會,川普,金正恩,平壤聯絡處,日韓要聞,北美要聞

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