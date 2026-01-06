馬杜洛超強帶貨力！Origin帽T「主打美國製造」預購搶翻

▲馬杜洛被戴上手銬、押送抵達紐約（New York）的照片，意外讓1家位於美國緬因州（Maine）的服飾公司成為全球鎂光燈焦點。（圖／翻攝自X平台／@ORIGINBJJ）

圖文／CTWANT

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於美東時間3日遭美軍非法綁架，其被戴上手銬、押送抵達紐約（New York）的照片，意外讓1家位於緬因州（Maine）、主打美國製造（Made in USA）的服飾公司，成為全球鎂光燈焦點。照片中，這名委內瑞拉總統身穿美國服飾品牌Origin的連帽上衣，被大批美國緝毒局（DEA）幹員包圍。

據《紐約郵報》報導，馬杜洛身穿的Origin連帽上衣，配色被稱作「愛國藍」（Patriotic Blue）。隨著照片曝光，外界也開始注意到衣服上的品牌標誌，使這家原本低調經營服飾、訓練裝備與靴類產品的公司，一夕之間獲得大量關注。

公司執行長暨創辦人羅伯茲（Peter Roberts）表示，當人們開始認出Origin的商標後，他的手機幾乎立刻「被打爆」，各種詢問與關注蜂擁而至。

至於馬杜洛究竟是如何穿上這件連帽上衣，至今仍沒有明確答案。羅伯茲在1段影片聲明中半開玩笑地推測，可能是某位DEA幹員在紐約降落後，因天氣寒冷而替他套上這件帽T。

他甚至還打趣地形容，那名幹員或許對他說，此舉是要讓他「在美國土地上感受自由的布料」。羅伯茲也注意到照片中馬杜洛雙手比出大拇指的動作，直言這或許代表他「喜歡這個布料。」

面對突如其來的曝光，Origin也迅速在社群媒體上借勢操作。公司在Instagram上貼出馬杜洛被拘留的照片，並寫道「歡迎來到美國」，同時宣傳該款「愛國藍」RTX連帽上衣雖要到春季才會出貨，但已開放預購，巧妙將政治事件轉化為品牌行銷話題。

然而，不僅Origin帽T被燒到，馬杜洛被綁架時第一時間身穿的服裝也引發市場高度關注。根據報導，他在3日遭美國部隊逮捕時，身穿1套Nike運動套裝。

隨後，美國總統川普（Donald Trump）更發布1張照片，顯示馬杜洛在被蒙眼、上銬並押上船隻時，穿著過去被許多歐美饒舌歌手著用的同色系灰色Nike Tech套裝。

該照片在網路上迅速爆紅，並衍生出大量迷因，使這款原價140美元的刷毛拉鍊外套在官方網站上幾乎售罄，只剩下少數尺寸仍可購買。

延伸閱讀

▸ 月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了

▸ 房市核彈2／土方清運新制釀哄抬價格 憂市場壟斷建築大老喊「STOP」

▸ 原始連結