國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特王妃私下超反差！　「老是弄丟手機」人氣王室第一

凱特王妃私下不愛用手機，甚至經常把手機弄丟。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃私下不愛用手機，甚至經常把手機弄丟。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）是最受歡迎王室成員。在這個人人都愛低頭滑手機的年代，她卻「老是把手機弄丟」，也不愛3C，反而不斷提醒大眾放下手機。

抗癌後人氣不減反升？　民調超越威廉王子

根據《泰晤士報》報導，過去一年對英國王室而言可謂動盪不安，但歷經癌症治療後的凱特，人氣卻不減反升。最新民調顯示，她的好感度已超越丈夫威廉王子（Prince William），是目前英國民眾最喜愛的王室成員。原因除了她一貫的溫和穩定形象，「反差性格」也是打動人心的關鍵。

凱特身邊的人曾透露，她私下其實相當不愛用手機，曾與她對談的英國播客主持人喬凡娜弗萊契（Giovanna Fletcher）回憶，凱特笑稱自己「非常容易把手機弄丟」，這個習慣甚至成為親友間的玩笑話，連送給她的耶誕禮物都與「防止弄丟手機」有關。 

凱特已經超越威廉，成為最受歡迎的英國王室成員。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特已經超越威廉，成為最受歡迎的英國王室成員。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特為什麼不愛用手機？　曾多次呼籲「放下螢幕」

事實上，凱特近年持續推動英國幼兒早期教育議題，曾多次強調，過度使用螢幕，可能讓人「人在心不在」。她曾與學者共同撰文提醒，科技雖帶來便利，卻也可能削弱人與人之間最基本的情感聯繫。也曾公開表示，自己在家庭生活中，刻意保留不被訊息打斷的時刻，專心陪伴孩子與家人。

 凱特私下不愛用手機，多把時間留給孩子和家人。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特私下不愛用手機，多把時間留給孩子和家人。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG） 

報導指出，這樣的轉變，可能與凱特罹癌後的人生經歷有關，當她親自對外說明病況時，多次提到「愛」「陪伴」和「內在平靜」，語氣比以往更柔軟，也更貼近一般人的生命經驗。她不再急於回應外界的聲音，而是選擇慢慢回到公眾視野。

即便如此，凱特在擔任王室角色上依然相當稱職，從國宴造型、珠寶選擇到外交場合，她仍展現高度掌控力，被視為「英國重要的軟實力象徵」。一名熟識王室的友人直言，凱特最大的特質，是她很會傾聽他人。或許正因如此，這位老是弄丟手機的未來王后，在高度連線的世界裡，反而成為一種令人安心的存在。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

鏡週刊凱特王妃

