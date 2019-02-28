228邀同仁看《幸福綠皮書》　侯友宜：抱著愛跟寬容的心情

▲新北市長侯友宜與市府團隊28日去看奧斯卡最佳影片《幸福綠皮書》。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜28日特地去看奧斯卡最佳影片《幸福綠皮書》，他表示要用更多的愛跟包容來看待對方，就是228紀念日大家要抱著一個愛跟寬容的心情，大家好好的團結在一起，建設新北市、建設台灣。

侯友宜上午參加《幸福綠皮書》特映會後表示，在228紀念日，特別邀市府同仁來看，今年得到奧斯卡最佳影片的電影，這個片子裡面描述的黑白種族之間，不要有藩籬、不要有階級的對立，讓我們能夠和平的融洽在這個社會上，帶著團結的力量往前走。

他說，幸福綠皮書是個非常棒的最佳影片，尤其在這樣有意義的日子來欣賞來分享，對他來講是一個非常感動，令人值得觀看的好片子。

《幸福綠皮書》描述美國60年代，牙買加裔美國鋼琴家唐，前往前往當時仍有嚴重種族其是的美國南方保守地區巡迴演出，他從紐約雇用一名義裔美籍的白人保鑣東尼當司機，兩人逐漸在這趟巡迴中，放下對彼此的偏見，發展出超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。片名的「綠皮書」是當時美國專為黑人出版的指南，記載全美各地「黑人友善」場所，如餐廳、飯店、加油站等。

▲《幸福綠皮書》電影劇照。（圖／CatchPlay提供）