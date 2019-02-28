228真相仍未明轉型正義停滯　柯文哲：逃避無法解決問題

▲228中樞紀念儀式，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲228紀念日當天行程滿檔，上午先從台北騎車到新竹，接著搭車返回台北出席228中樞紀念儀式。柯文哲在致詞時表示，過去30多年來政府針對228事件及其後的白色恐怖進行不少道歉、追思，但事件的真相、加害者的究責、威權象徵如何處理等，因擔心社會分裂而停滯不前；柯說，逃避無法解決問題，和平對話、追求真相、檢討就責，不是為了報復，是避免再犯同樣的錯誤，「這也是我每年聚集在這裡紀念228的真正意義。」

柯文哲表示，228事件是台灣現代史的重大事件，也是延續多年的島嶼傷痛，「我們每年在這裡追思紀念，不只是緬懷逝去的英靈和無辜的犧牲者，也是為了撫慰受難家屬多年的悲痛。」

「今年是228事件72周年紀念日，但許多受難家屬的心情依然是百感交集，228事件是許多人不能說的創傷、一輩子的承擔。」柯文哲說，過去30多年來政府針對228事件及其後的白色恐怖所進行的道歉、追思、立碑、維護名譽、歷史及人權教育、檔案公開、書信往返等，做了不少事，但是對包括事件的真相、加害者的究則、威權象徵如何處理等，因擔心社會分裂，使得許多人不想碰觸這問題，也讓轉型正義的工作停滯不前。

▲228中樞紀念儀式，台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌陪同蔡英文總統抵達。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲說，逃避無法解決問題，和平對話、追求真相、檢討究責，不是為了報復，是避免再犯同樣的錯誤，「這也是我每年聚集在這裡紀念228的真正意義，228是台灣人民共同的苦難，追思紀念就是希望後代子孫不再受此苦難。」

柯文哲表示，數百年來台灣不斷面對世界的挑戰，每一次的挑戰、受挫，都會為這庫土地人民的英勇寫上壯烈的歷史篇章，而每一段光榮或悲傷的歷史都在考驗島嶼的子民如何寬容對待、如何擁抱和平與愛。

「台灣是一個移民社會，新、舊團體在接觸過程中，不可避免會遭遇衝突，但也因為移民社會的包容和開放，才讓台灣至今仍在不斷成長茁壯，受到世界各國刮目相看。」柯文哲說，台灣是我們的家，過去發生在這片土地上的事情都是我們的共同記憶，省思我們曾經走過的歷史，和平、敞開心胸彼此對話，讓我們深愛的土地告別仇恨走向未來，讓228事件及白色恐怖犧牲的前輩成為引領我們的光，繼續照亮更民主、更自由、更偉大的台灣。

▲面對媒體提問，台北市長柯文哲做出疑惑的怪表情。（圖／記者林敬旻攝）