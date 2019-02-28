228事件72週年和平追思會　感念民主前輩守護價值與精神

記者林悅／台南報導

台南市各界紀念228事件72週年和平追思會，2月28日在安平區228紀念公園舉行，場面莊嚴肅穆，黃偉哲市長以追思緬懷心情指出，歷史錯誤可原諒，但是不可遺忘，並承諾這座城市將不必再擔心人權受侵犯，人民的言論自由也不分黨派立場，受到最高的尊重與保障。

▲台南市各界紀念228事件72週年和平追思會，台南市長黃偉哲向受難家屬致意，並帶領向228紀念碑獻花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

追思會在「台灣翠青」樂曲中揭開序幕，並由黃偉哲市長帶領全體與會人員默悼、獻上最深的追思。他表示今天是228事件72週年紀念日，在這個象徵台灣人苦痛的日子，以台南市長的身分，向受難的先烈與前輩，致上最深的哀思與最高的敬意，也對各位受害家屬，以及這場事件受影響的台灣人，表達最誠摯的關懷。



黃偉哲市長指出，228事件不是一天的事，而是從這天開始，持續數個月的清鄉行動，以及後續數十年的白色恐怖，也從此改變台灣政治生態，台灣人從此不再熱衷公共事務，對自己的歷史也選擇性地遺忘。許多台南鄉親在228事件中失去親愛的家人，也失去對社會的關懷，更對政府產生嚴重的不信任，作為民選的政府，在此嚴肅的承諾，這座城市將不必再擔心人權受侵犯，人民的言論自由不分黨派立場，也將受到最高的尊重與保障。





黃偉哲感念那些對抗權威、傳承歷史的民間勇士，例如今年一月剛逝世的黃金島先生，曾在228事件中指揮民兵對抗威權政府的軍隊，並用接下來的人生，傳承台灣人對自由民主的思想。還有市府在1997年，在前市長張燦鍙的領導下，將民生綠園更名為湯德章紀念公園，以緬懷這位在228事件中主持台南治安工作，卻遭國民黨槍決的人權律師。在台南的司法博物館中，也可以看見王育霖這位清廉的檢察官，在228事前曾抓拿貪污將領。雖然王檢察官最後被殺害，但他的事蹟與精神，將繼續保留在這座城市，也讓更多台灣人了解到，無論在哪個時代，做對的事都不容易。



黃偉哲提及今年拜訪鄭南榕基金會時，葉菊蘭女士如數家珍地談起鄭南榕先生的種種理念，因而想起自己當初投入政治的初衷，在爭取人權、追求民主的道路上，珍惜前人的打拚，所以勇往直前、從不缺席，未來不但要繼續回顧過去，也要勇於走向未來，讓歷史的傷痕凝結成民主發展的共識，讓台南成為一個有歷史、有包容、有正義的城市。



黃偉哲強調，台南民主前輩的貢獻，市府會運用各種方法保留下來，例如去年市府陸續揭幕的王育德紀念館與黃昭堂紀念公園，讓市民記得前人奮鬥的軌跡，以及背後的歷史，也讓下一代傳承台南人追求公理正義、爭取人權民主的精神。



228公義和平救世會理事長胡雅惠表示，228事件是台灣沉痛的傷痕，72年過去了，希望愛跟包容可以讓從傷痛裡面走出來，重新來審視民主的意義，讓國家跟百姓不再因為不同的意見爭論不休、站在對立的立場，再次造成更大的傷害。





在追思音樂聲中，由黃偉哲市長帶領社會各界在紀念碑前獻花，228紀念碑前滿是鮮花，堆滿各界對228事件受難者無限的懷念與感傷。最後敲響和平鐘，祈求台灣、全世界永遠和諧平安。