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搭郵輪大遲到！情侶「公車式招手」嗆要上船…船長見到直接開走

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▲情侶搭郵輪大遲到！船長完全不想理，直接把郵輪開走。（圖／翻攝自YouTube／Reel Focus）

▲郵輪已經把門關起來，準備開走。（圖／翻攝自YouTube／Reel Focus）

國際中心／綜合報導

美國一對情侶參加郵輪旅行，就在行程的最後一天，兩人只顧自己遊覽，登船時間都已過了45分鐘後仍未現身報到，直到郵輪準備離開港口，他們才抵達碼頭，然而無論他們如何揮手，船長和船員都沒想要理會，直接開著郵輪離開。影片曝光，超過110萬觀看次數，網友們都看傻眼，「支持船長的決定，乘客本來就要準時！」

綜合外電報導，事情發生在本月15日，這艘停泊在巴哈馬首都拿索（Nassau）的美國皇家加勒比海（Royal Caribbean）郵輪正準備離開，這對情侶卻錯過了下午3點半的登船時間。當郵輪下午4時15分已經拆除舷梯、門也關閉，情侶倆才出現，手上提著購物袋，頻頻揮手示意自己還沒有上船。

▲情侶搭郵輪大遲到！船長完全不想理，直接把郵輪開走。（圖／翻攝自YouTube／Reel Focus）

▲▼這時大遲到的情侶總算出現！像是「招公車」一樣示意自己還沒登船。（圖／翻攝自YouTube／Reel Focus）

▲情侶搭郵輪大遲到！船長完全不想理，直接把郵輪開走。（圖／翻攝自YouTube／Reel Focus）

「不、不！」情侶倆邊揮手、邊跟著郵輪跑，接著走向船尾，與船員理論應該要載他們，然而船員不願理會，也拒絕為他們停船，郵輪就如此慢慢駛離岸邊，留下遲到而沮喪的情侶。據了解，這是7天郵輪旅程的第6天，這艘郵輪即將回到邁阿密，如果這對情侶要改搭飛機回到邁阿密，就要另外購買180美元（約新台幣5540元）的單程機票。

▲情侶搭郵輪大遲到！船長完全不想理，直接把郵輪開走。（圖／翻攝自YouTube／Reel Focus）

▲船長完全不想理，直接把郵輪開走，留下這對遲到的情侶。（圖／翻攝自YouTube／Reel Focus）

影片曝光，超過110萬觀看次數，網友們紛紛留言：「這些行程都是早就安排好的，如果郵輪要等待每個遲到的人，那麼大家都永遠不會離開港口」、「其他5000多人都可以準時回來，你也可以」、「他們應該現在住在拿索吧」、「令我感到困惑的是，人們如何負擔得起郵輪卻買不起手錶」、「那是郵輪欸！又不是公車」、「有些人總以為全世界都圍著他們」。

還有網友表示：「那艘船載有5518名乘客。其中有5516人能夠按照指示上船。如果我是船長，我會出發時向他們潑水」、「我不會為這樣的人感到難過，你明明有足夠的時間準時回到船上﻿」、「不尊重規則就是要得到這種待遇」、「當郵輪在下午5點離開時，就應該在下午3點回到船上」。

ET快訊
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搭郵輪大遲到！情侶「公車式招手」嗆要上船…船長直接開走

關鍵字：郵輪,情侶,遲到,北美要聞

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