愛遲到星座排行榜！第一名超意外　金牛網友喊冤：我都提早到的

▲許多金牛網友都說，自己都超準時。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube）

網搜小組陳俊宏／綜合報導

您也是愛遲到的人嗎？「靠杯星球」（Fun Planet）推出《愛遲到星座排行榜》影片，結果金牛座登上冠軍。但有金牛網友反駁，「我都不遲到的欸，我都是提早到的！」雙魚網友則直呼超準，「我每次出門就是衣服搭配很久，化妝又化超慢。」

第五名水瓶座：遲到原因跳TONE

遲到半小時對老闆說，「你要我準時上班也可以，可是我就喜歡最後一個到。」

第四名雙子座：時間觀念令人還怕

從早上9點半就跟老闆說，「我快到了，再20分鐘」，結果到了中午12點都還沒進公司。

第三名天秤座：睡覺誤事

遲到先跟老闆道歉，「我睡遲了，對不起」，結果工作時又打瞌睡，讓老闆當場氣炸。

▼水瓶座在遲到排行榜排第五名。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube）

第二名雙魚座：精心打扮而遲到

穿一身牛仔裝扮，對老闆放電「覺得我很帥對嗎」？

第一名金牛座：遲到是生活態度

晚兩小時把東西給客戶，接到電話才說要馬上處理報價單。

對於這支靠杯星座影片，許多網友說，「雙魚座超準，我每次出門就是衣服搭配很久，化妝又化超慢，所以就是打扮太久導致遲到的」、「我是金牛但我從不遲到耶」、「水瓶永遠要最後一個才願意到，大概不想吃虧吧！就算在家裡還是說已經出門了。雙子時間觀念更糟了，他們太不按牌理出牌了」。