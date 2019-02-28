川普大讚與金正恩對話「比第一次好」！白宮：兩人將簽協議

▲美國總統川普（Donald Trump）（右）在越南首都河內與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）27日在越南首都河內與北韓領導人金正恩會面、共進晚餐，他表示，與金正恩進行了「相當良好的對話」，也相信這項峰會將取得成功。另外，美國白宮也表示，兩人28日將舉行45分鐘的一對一會談，「川金會」結束後也會舉行「共同協議簽署儀式」。

川普在越南首都河內的索菲特傳奇大都市酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi Hotel）與金正恩進行第2次高峰會。兩人進行一對一會談，接著雙方幕僚共進晚餐約90分鐘。川普在首日會談結束後，就在推特上表示「與金正恩有很棒的會議與晚餐」。

雙方28日將繼續舉行一連串會談，川普表示，「明天會很忙，期待能解決更多的議題。」此外，白宮也透露，川普和金正恩28日將舉行45分鐘的一對一會談，雙方幕僚也將加入擴大會談；「川金會」結束後，也會舉行「共同協議簽署儀式」。

川普在會談前表示，他和金正恩有良好的友誼關係，因此認定「川金二會」會取得成功，甚至比去年在新加坡首次舉行的「川金會」還要來得好；金正恩表示，這次峰會是川普作出勇敢的決定，他也相信這將會取得良好的結果。