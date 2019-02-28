美貿易代表：美中需要新規則　不是多買美國貨就能解決

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國貿易代表萊特希澤27日出席眾議院籌款委員會（Ways and Means Committee）美中貿易聽證會時表示，美國能和任何國家競爭，但需要新的規則，美中之間的問題太多，「不是（中國）額外採購（美國）貨品就能解決」。他說，「美中之間的貿易關係重要得不能再像以往一樣跳票了。」

萊特希澤（Robert Lighthizer）說，這次美中貿易糾紛是美國貿易官員面對到最嚴峻的挑戰，要達成協議還必須下許多工夫。他說，「那些看到我們（對中國）的赤字，以及他們（中國）不公平的貿易手段的人，我同意他們的看法。」包括強制技術轉移、智慧財產權、大量的補貼、在網上進行的商業竊密。

萊特希澤表示，美國現在正面臨許多挑戰，中國是其中最大的挑戰，而現在正在與中國積極進行貿易談判。他說，雖然現在預測貿易談判結果還太早，但川普政府正就重要結構改革議題向中國施壓，尤其就智慧財產權及強制技術轉移問題，美國希望能獲得更公平的兢爭環境，「檯面上的這些議題太嚴重，不是承諾額外採購（美國）貨品就能解決，我們需要新規則。」

就美中之間糾纏的貿易關係，萊特希澤說，美國貿易代表署（USTR）很清楚和中國的貿易關係發展史，對中國過去沒有兌現承諾很「失望」，因此，川普政府希望任何新的貿易協議都具有執行能力。「我們正在取得實質的進展」，他在委員會中說，「『如果』美國能夠在談判中達成讓人滿意的協議，就可能扭轉對中國的經貿關係。」