影／全球唯二「見證川金密談」！超強女口譯搞定2大狂人　她二度參加川金會

國際中心／綜合報導

川金二會27日晚間正式登場，美國總統川普與北韓領導人金正恩昨進行短暫一對一密談。在川金單獨對談當下，僅2名女性口譯員在場，換句話說，全世界只有她們知道川普與金正恩的談話內容。但這讓部分致力於美國、北韓外交關係的專家擔心，川普可能會在這個場合對金正恩做出讓步，且是幕僚們不建議的選項。

▲ 美國國務院口譯部主任李雲香（左）去年新加坡川金首會擔任翻譯工作。（圖／路透）

美聯社報導，川普當時帶著美國國務院口譯部主任李雲香（Yun-hyang Lee，音譯）前往密談，而金正恩則由北韓口譯申惠永（Sin Hye Yong，音譯）隨行陪同。根據民主黨參議員馬基（Ed Markey）的說法，金正恩希望能藉此引誘川普做出讓步。

▲ 川金今預定進行一對一會談、雙邊擴大會談，並在共進午餐後，在台灣時間下午3時5分發表《河內宣言》。（圖／路透）

事實上，川普上任初期曾與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）密談，當時只有一名克里姆林宮的翻譯員在場；到了去年，川普在芬蘭再度與普丁進行2個多小時的談話。但白宮從來沒有提過2人談話的內容，就連國家情報總監柯茨（Dan Coats）也不知情。

這讓參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）脫口，「這太不可思議了，居然沒人知道他們說了些什麼。」

不過，南韓延世大學北韓研究所專家奉英植（Bong Young-shik，音譯）認為，川普在去年新加坡舉辦的川金首會已遭受過類似批評，此次應該不會衝動做出重大決定。

►►►不斷更新／「川金二會」今早1：1會談 下午3點5分發表《河內宣言》！