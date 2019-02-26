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整個冬天沒寒流！創72年來「最暖冬季」　228連假尾聲恐有冷氣團

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▲▼228連假天氣概況。（圖／中央氣象局）

▲228連假各地天氣概況。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

228連假將至，在假期間主要有2波東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部在連假前後都遇變天濕冷，最低溫下探14度，中南部大致不受影響，屬晴到多雲好天氣。根據氣象局統計，今年冬季（12月~2月）以來都沒寒流報到，創下1947年起有13站統計紀錄以來，72年最暖冬天記錄。

氣象局預報員程川芳表示，228連假期間將有2波東北季風或大陸冷氣團影響，第一波東北季風2/28短暫增強，北部、東北部變天轉濕涼，有短暫陣雨，花東及中南部山區有局部短暫雨，但中南部平地大致上晴到多雲。

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▲▼天氣,寒流,大陸冷氣團。（圖／記者黃克翔攝）

▲228連假共有2波東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部將變天轉濕涼。（圖／記者黃克翔攝）

連假第2、3日（3/1、3/2），東北季風減弱，氣溫回升、降雨緩和，各地都屬多雲到晴好天氣，僅午後山區會有局部陣雨。但到了連假收假日（3/3），一道鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東北部再度變天轉涼，降雨增多，白天高溫僅18、19度，4日東北季風強度接近大陸冷氣團等級，北部、東北部低溫下探14度。

今年冬季（12月-2月）截至2月25日統計，13個平地測站均溫達20.46度，比氣候平均值18.33度還高，這是1947年13測站成立以來，最暖的冬天紀錄。氣象局分析，主要是今年偏暖，加上沒有寒流影響台灣導致。

天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，這周遇上228四天連假，大致上天氣不算差，但在假期的頭尾要留意可能變化，東半部可能變化較明顯，尤其南北風明顯轉換的變化，像宜蘭就容易有些短暫雨勢，東北角有容易有陣雨；花蓮到台東可以多觀察風向和雲系轉變的特性，會感受到變化很大；至於西半部天氣一直很穩定。

他也說，今年台灣的冬天，如果從傳統分法是12月到1、2月，如果從溫度的統計上來看，將有機會創下有觀測紀錄台灣最暖的冬天，高出平均值接近2度，或高於第2名將近1度，當然這等到周四會有更明確的答案。但第一名的確是明顯的極端氣候事件發生，這應該也和大家感覺，今年沒有冷到，沒有寒流，冷氣團的威力也不夠強。冬天沒寒流，這是有觀測紀錄史來第四年的情境。

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關鍵字：冷氣團,氣象局,氣象雲,低溫

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