今明全台回暖「南部高溫飆30℃」　228連假溼冷再晴暖

▲明天繼續回暖，日夜溫差大。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

今（26）日東北季風減弱，不過凌晨仍然偏涼，中部以北及東北部低溫約16、17度，白天氣溫回升幅度不多，高溫約18至22度；其他地方白天則可回升至26至29度，但日夜溫差大。至於大家最關心的228連假天氣，氣象局提醒，將受兩波東北季風影響，天氣變化快速。

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▲228連假遇兩波東北季風。（圖／中央氣象局提供，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，26日天氣好轉、氣溫回升，僅北海岸、北部山區及東半部仍有局部零星降雨的機率，北部將升至22、23度、中部約27度左右、南部可達30度、東部約27度，明（27）日繼續回暖，各地晴時多雲，白天溫暖微熱、日夜溫差大。

春天後母臉果然是真的！吳德榮分析，28日下半天東北季風抵達，北台灣轉陰有局部雨、氣溫降，中南部影響不大，直到3月1日至2日，東北季風減弱，氣溫逐日回升，達到舒適至微熱的天氣，3月3日又有另一波東北季風，北台灣轉陰有局部雨，氣溫降、轉濕冷，中部略受影響。

▲本周天氣概況。

今年第2號颱風「蝴蝶」25日又增強重回強颱等級，不過氣象局指出，蝴蝶不太有機會影響陸地，預估28日就會在海上減弱為熱帶低氣壓。吳德榮也說，「蝴蝶」颱風終將不敵低海水熱含量及強垂直風切的限制，據氣象局最新的路徑潛勢預測圖顯示，「蝴蝶」將逐漸減弱或變性，在離台灣還有1千多公里時，已不再是颱風，當然對台灣的威脅，就不足為慮了。

不過，天氣風險公司總經理彭啟明則在臉書表示，蝴蝶未來發展條件不好，很有可能在未來2、3天明顯減弱，但還有一定變數，「我們說完全不來台灣還太早」，會密切注意，各位不必過於擔心。氣象專家李富城也說，這個季節颱風說生成就生成，說消失馬上也會消失，但在3天內就會變成一個普通低壓，也是很難得一見的颱風狀況。

▲氣象局觀測，蝴蝶強颱今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2200公里海面上。

空氣品質方面，今日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南地區局部區域短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區位於弱風區，擴散稍差，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。