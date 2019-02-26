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蝴蝶強颱動向？彭啟明「說完全不來台灣還太早」　連假北部兩次變天

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，蝴蝶強颱今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2200公里海面上。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

對於強烈颱風蝴蝶動向，天氣風險公司總經理彭啟明說，「我們說完全不來台灣還太早」，還有一定變數。對此，中央氣象局預報員張承傳表示，颱風約在3月1日就會減弱成熱帶性低氣壓，對任何國家都沒影響。氣象局也提醒，本周將有兩波東北季風影響，第一波於228連續假期第一天周四（28日），第二波於周日（3月3日）下半天增強影響至下周一（3月4日），期間北台灣整天濕涼。

氣象局指出，今天（26日）台灣附近的風場還是以東北風為主，迎風面北部及東半部地區雲量仍偏多，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東及北部山區仍有局部的短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

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氣象局表示，溫度方面，清晨仍偏涼，中部以北及東北部低溫約16、17度，其他地方則在18到20度；白天北部及宜蘭、花蓮氣溫回升幅度還不多，高溫約18至22度，其他地方則可以來到26至29度，中南部日夜溫差大。

▼張承傳說，估蝴蝶在3月1日減弱為熱帶低壓。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，蝴蝶強颱中心氣壓915百帕，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2200公里海面上，以每小時6公里速度向北北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺（即每小時191公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（即每小時234公里），相當於17級風以上。

彭啟明在臉書說，蝴蝶未來發展條件不好，很有可能在未來2、3天明顯減弱，但還有一定變數，「我們說完全不來台灣還太早」，會密切注意，各位不必過於擔心。

氣象專家李富城則表示，蝴蝶不會來台灣也不會去日本，雖現在是超級強烈颱風，「這個季節颱風說生成就生成，說消失馬上也會消失。」他指出，颱風是一個熱源，高空冷空氣進來後，「只要有一堆冷水澆進去，馬上就變涼了，變涼了，颱風就消失了，一進到北風就會消失」，在未來3天內就會變成一個普通低壓，這也是很難得一見的颱風狀況。

對此，張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，蝴蝶短期先往北北西移動再轉西北西，2、3天內會減弱成熱帶低壓，都在海面上活動，對任何國家都沒影響，但東半部和恆春半島要注意28日前有長浪。

▼北部本周有兩次降溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，本周將有兩波東北季風影響，第一波於228連續假期第一天，第二波於周日下半天增強影響至下周一；東北季風影響期間，北台灣整天濕涼，迎風面東半部地區降雨機率增高，但中南部地區影響不大。

氣象局預報，周三（27日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，各地溫度回升，中南部日夜溫差大；周四第一波東北季風影響，北部及東北部整天濕涼並有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，周五（3月1日）、周六（3月2日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨。

氣象局說，周日鋒面通過及第二波東北季風再增強，下周一東北季風影響，北台灣天氣再轉濕涼，但中南部降溫幅度不大，白天仍維持溫暖的天氣；天氣方面，迎風面的北部及東半部地區降雨機率提高、有局部短暫陣雨，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

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