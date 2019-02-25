蝴蝶轉中颱最新路徑曝光　連假首天「北部變天轉溼涼」最後一天又有雨

▲今天凌晨0時至今，大部分地區都有飄雨情形。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

今天（25日）受到東北季風影響，清晨全台最低溫出現在台中的15.3度。中央氣象局說，白天仍有華南雲雨區影響的水氣，但各地降雨逐漸趨緩，除北部及東半部地區仍有短暫雨外，中南部山區降雨較為局部，中南部平地轉為多雲的天氣。另外，228連假第一天有東北季風報到，北部轉涼有短暫雨，連假最後一天北部也有零星短暫雨。

氣象局表示，清晨低溫中部以北及宜蘭約15、16度，其他地方約17至20度，中南部日夜溫差較大；北台灣持續整天濕涼，北部及宜蘭高溫17至21度，其他地區白天氣溫稍回溫、早晚稍涼，中部及花東高溫23至26度，南部26至29度。

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▲▼氣象局說，白天除北部及東半部地區仍有短暫雨外，中南部山區降雨較為局部。

氣象局說，今年編號第2號颱風蝴蝶，24日晚間8時減弱為中度颱風，今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約2350公里海面上，向西北西方向持續朝日本南方海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響。

氣象局預報，周二（26日）、周三（27日）東北季風減弱，整體溫度回升，中南部日夜溫差大；環境水氣減少，風向偏東風至東南風，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪發生。

▼氣象局表示，蝴蝶颱風向西北西方向持續朝日本南方海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響。

氣象局提醒，周四（28日）又有一股東北季風影響，北部及東北部將再轉涼並有短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；周五（3月1日）、周六（3月2日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨的機率。

氣象局指出，周日（3日）各地大多為多雲到晴的天氣，東北風稍增強，迎風面的北部地區有些零星短暫雨，其他山區有零星短暫陣雨；下周一（4日）至下周三（6日）氣溫舒適至溫暖，各地大多為多雲到晴，僅東半部及北部有局部短暫雨，午後山區亦有零星短暫陣雨。

▼北部今起漸回溫，周四又降溫。