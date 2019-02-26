掩護老爸竟得諾羅！收驚一問「騙奶奶」遭神明處罰　真相惹笑網：被陰慘

▲被神明處罰了。（圖／翻攝自爆系故事館）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前得諾羅病毒，除了上吐下瀉一整晚外，還一直是發燒狀態，於是他拖著病懨懨身體去看醫生，又特地跑回家請老爸幫忙收驚，結果竟是因為說謊被神明處罰，而他回想一連串前因後果，發現自己被陰了，不禁哀怨道「你確定我是你親生的嗎？」

苦主在「爆系故事館」分享前天發生的慘痛經歷，當時他吃完晚餐後，整個人開始不舒服，接著就是發燒、上吐下瀉到早上，在被診斷出是諾羅病毒後，他又跑回家請父親幫忙收驚，並好奇問，「吃飯前都很正常，怎麼突然這樣？」

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這時父親嚴肅地說，「你老闆在處罰你，祂說你說謊騙奶奶，祂不開心，你自己好好想想，祂原本想讓你難過久一點的，怕你女友太累，為了照顧你整晚沒睡，所以現在才讓你好很多。」

男網友努力在腦海中搜索，問題到底出在哪裡，突然靈光一閃，原po想起，吃飯前老爸打給他說，「XX我在打麻將，阿你幫我跟奶奶說我跟你在一起」，於是他跑去跟奶奶說，要帶老爸去看燈會，而後就出門吃飯了。

▲為了掩護老爸，下場慘烈QQ。（圖／翻攝自爆系故事館）

不過，男網友越想越不對勁，明明自己只是打掩護的，竟然下場最慘，於是忍不住抱怨，「老爸，哪有人這樣，你叫我保你的耶」，結果父親兩手一攤，直回「沒辦法...我回家還是很坦白的跟你阿嬤說，我去打麻將了，被唸就被唸。」

父親接著說，「拍謝啦...你老闆就很尊重你乾爹，我又是你乾爹的乩...祂當然不處罰我，而且罰在你身，痛在我心，這樣對我來說也是處罰，看來...我們還是不要跟你奶奶說謊比較好，要乖一點。」

聽完這段話，他瞬間有種被陰的感覺，也忍不住吐槽，「不公平啦！哪有人這樣呀，為什麼你都能沒事！改天不幫你了啦」、「我聽你在放X，好人都給你當就好了」。

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