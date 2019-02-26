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龍崎掩埋場將停止開發　為防垃圾大戰藍營請市府儘速提案解決

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▲台南市龍崎掩埋場將停止開發，台南市的垃圾將何去何從？國民黨團要求台南市政府儘速找一塊地蓋焚化爐和掩埋場，以免垃圾大戰爆發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市龍崎掩埋場將停止開發，台南市的垃圾將何去何從？國民黨團要求台南市政府儘速找一塊地蓋焚化爐和掩埋場，以免垃圾大戰爆發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市龍崎掩埋場將停止開發，台南市的垃圾將何去何從？國民黨團指出，支持龍崎保育案，但城西焚化爐只剩１年壽命，掩埋場也只剩5年可使用，面對台南市每日垃圾近4千噸，每天都有1300多噸不知該如何處理，黨團要求台南市政府儘速找一塊地蓋焚化爐和掩埋場，以免垃圾大戰爆發。

李鎮國議員指出，台南市區段徵收、市地重劃的土地，甚至學校用地底都是垃圾，這些垃圾量有多大，垃圾是怎麼進到這些土地，檢警調有去查嗎？未來要開發這些垃圾該如何處理，台南市主管機關不能鴕鳥心態放任問題不管。

蔡淑惠議員以一張張圖表清楚告訴市民，台南市每天的垃圾量是3995噸，進一步分析可發現，政府機關處理334頓占41％，中間處理425噸占53％，最終處理41噸占5％。如果是委託處理，每天800噸占30％，再利用1759噸占66％，其中1351噸垃圾不知何去何從，換句話說，台南市一年有145萬噸事業廢棄物，其中近50萬噸無法處理。

蔡淑惠憂慮的說，城西焚化爐使用期限到109年，因為歲修可以展延15年，地方民眾取得共識了嗎？掩埋場則還有5年期限可用，相關單位的配套措施為何處理？除了南科工區計畫蓋焚化爐和掩埋，希望能儘速再擇新地點蓋焚化爐和掩埋場。

蔡育輝則追問，台南市農業局根據文資法暫定為自然地景，蔡英文日前現勘卻說發展觀光，觀光局現有法令如跟文資法牴觸該怎麼辦？如何發展觀光？龍崎白堊地形面積有三百多公頃，只將其中41公頃畫為保留區，公平性何在？台南市只有龍崎有白堊地形景觀嗎，請市府針對全市白堊地形進行調查。

尤榮智也表示，龍崎自然景觀保留地抗爭這麼久，國民黨團也跟教授一起開記者會讓外界了解這塊世界級的地景是許多保育動物的家，市府終於暫定為文化資產，日前蔡英文等人也陸續來割稻仔尾，龍崎景觀的問題解決了，現在市府該要全面解決垃圾掩埋的問題。

▲台南市龍崎掩埋場將停止開發，台南市的垃圾將何去何從？國民黨團要求台南市政府儘速找一塊地蓋焚化爐和掩埋場，以免垃圾大戰爆發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝說，永康雖然有焚化爐但垃圾多到過年時只能堆在一旁，今年過年前卻引發大火，垃圾問題該何去何從，市府真的應拿出一套解決方案，因為業者委託環保公司處理事業廢棄物的費用已從3千元漲到12000元。
李中岑也指出，安南區被偷倒垃圾情況非常嚴重，但環保局更應關注焚燒有毒廢棄物這老問題，日前民眾反映有人燒毒垃圾，她騎機車在崎嶇不平的農路找了一個多小時才找到肇事者，獲報的消防局到長無法開罰單，等到環保局到場，違法證據都被毀滅。

洪玉鳳則怒轟，議會同仁支持許又仁變更大會議程開龍崎專案報告，市府官員都列席，許又仁居然在早上十點半，又在一樓開記者會，議事程序可以這樣進行嗎？議員想要做甚麼就做甚麼嗎？至於垃圾問題，台灣自己製造的垃圾都解決不了居然還進口美國垃圾，台灣是垃圾國嗎？

許至椿也提醒台南市府除了要要重視生態保育問題，也要重視產業問題，否則政府大力鼓吹廠商回歸台灣，卻缺水缺電也沒有處理事業廢棄物的地方，業者將不會返鄉。

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關鍵字：龍崎,掩埋場,垃圾大戰

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