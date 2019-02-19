龍崎掩埋場開發案不再展延　黃偉哲感謝中央協助守護台南淨土

▲行政院長蘇貞昌表示台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案，3月10日展延到期後不會再延期，台南市長黃偉哲表達敬意與謝意，讓台南守住了一塊淨土。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案一直受到各方關注，行政院長蘇貞昌2月19日宣布，3月10日展延到期後，不會再延期，也就是永久終止，未來不可能再做垃圾場，台南市長黃偉哲特別表達敬意與謝意，讓台南守住了一塊淨土。

黃偉哲市長表示，聽到這個消息感到非常開心，謝謝行政院能夠一方面尊重民意，一方面保護台南的自然地景免於開發的破壞。黃偉哲憶起就任市長第1天時，便簽署了公文敦請行政院、經濟部工業局不要再展延龍崎垃圾掩埋場開發許可，現在行政院能夠從善如流，對地方的需求以及民意能有善意正面的回應，這點向蘇院長表示高度的敬意跟謝意。

黃偉哲市長進一步表示，大家努力了那麼久，把上天賜給我們的美好自然地景保護下來，同時也感謝許多地方的人士能夠堅持保護自己的鄉土、保護自己的家園。對於他們所付出的努力跟貢獻，黃偉哲也向他們表示由衷的敬意，並強調台南在大家一起共同努力之下，守護了自己的一塊淨土。

市府農業局表示，有關龍崎區台南市自然地景及自然紀念物審議會設置要點目前簽辦中，之後將聘任專家學者組成審議會，再依據自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法規定辦理現場勘查，召開說明會或公聽會、擬具評估報告、經審議會審議通過、公告等法定程序後，報中央主管機關備查。