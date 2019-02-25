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蔡英文訪龍崎「月世界」　陳永和：掩埋場抗爭結束了！

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記者林悅／台南報導

蔡英文總統親訪台南龍崎牛埔的「月世界」地景，為環境保育奮戰多年的前牛埔里長陳永和專程報告，建議可以「外星人與幽浮的家」為主題，全力營造，發展特色觀光。

▲蔡英文總統親訪台南龍崎牛埔的月世界地景，為環境保育奮戰多年的前牛埔里長陳永和專程報告，並致贈勇敢的牛埔人帽子與衣服給蔡英文總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文總統親訪台南龍崎牛埔的月世界地景，為環境保育奮戰多年的前牛埔里長陳永和專程報告，並致贈勇敢的牛埔人帽子與衣服給蔡英文總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文總統親訪台南龍崎牛埔的月世界地景，為環境保育奮戰多年的前牛埔里長陳永和專程報告，並致贈勇敢的牛埔人帽子與衣服給蔡英文總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，有「最強里長」之稱的前牛埔里長陳永和，不滿政府對龍崎掩埋場事件爭議的處理，2018年憤而投入參選台南市長，為保衛龍崎這塊土地而戰，拿下近12萬的高票，對於蔡英文總統專程到訪，他表示總統有聽到人民的心聲，釋出很大的善意。

▲蔡英文總統親訪台南龍崎牛埔的月世界地景，為環境保育奮戰多年的前牛埔里長陳永和專程報告，並致贈勇敢的牛埔人帽子與衣服給蔡英文總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲蔡英文總統親訪台南龍崎牛埔的月世界地景，為環境保育奮戰多年的前牛埔里長陳永和專程報告，並致贈勇敢的牛埔人帽子與衣服給蔡英文總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳永和建議，未來可以熱氣球的方式，鳥瞰涵蓋台南與高雄的連綿月世界，龍崎牛埔正好是中心點，發展潛力無限。在地面部分；他認為，可以「外星人與幽浮的家」為主題，全力營造，發展特色觀光。

▲蔡英文總統親訪台南龍崎牛埔的月世界地景，為環境保育奮戰多年的前牛埔里長陳永和專程報告，並致贈勇敢的牛埔人帽子與衣服給蔡英文總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲蔡英文總統親訪台南龍崎牛埔的月世界地景，為環境保育奮戰多年的前牛埔里長陳永和專程報告，並致贈勇敢的牛埔人帽子與衣服給蔡英文總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

座談時，陳永和還贈送勇敢的牛埔人帽子與衣服給蔡英文總統，蔡總統也戴起來，力挺地方，贏得居民熱情掌聲。

▲蔡英文總統親訪台南龍崎牛埔的月世界地景，為環境保育奮戰多年的前牛埔里長陳永和專程報告，並致贈勇敢的牛埔人帽子與衣服給蔡英文總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳永和日前也在臉書表達對掩埋場停止開發的感謝，陳永和：「感謝大家，掩埋場結束了！感謝所有台灣人，不管你人在國內或在國外，請接受他誠摯的一聲「謝謝你們對台灣這塊土地的關心與付出！」。感謝投他一票的台南市民，你們這一票救了台灣的寶地，也改變了台灣的選舉文化！在歷史的一刻你們留名了，恭喜你們！感謝環保團體不眠不休的幫忙，真的非常謝謝大家！感謝所有關心牛埔月世界掩埋場的媒體朋友們的幫忙與支持！最後他要感謝我的家人及公司的同仁，7年來讓你們擔心了！」。

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關鍵字：蔡英文,月世界,龍崎,陳永和,掩埋場,抗爭

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