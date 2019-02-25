蔡英文總統與龍崎居民座談：打造世界級文化觀光景點

▲台南市長黃偉哲陪同蔡英文總統，與龍崎牛埔里居民進行座談，並前往實地勘查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲25日上午陪同蔡英文總統與龍崎牛埔里居民進行座談，針對龍崎掩埋場停止展延開發許可之後的未來發展規劃做意見交換，關心這項議題的王定宇立委及牛埔里前里長陳永和等人都與會參加，蔡總統表示將請行政院組成跨部會專案小組，並指示退輔會打通開放南167線的封閉路段，提升當地交通便利性。



黃偉哲表示，陳永和先生向蔡總統提出許多建議，包括牛埔垃圾掩埋場停止開發後的進一步規劃等。蔡英文則指示，後續要結合觀光、農業、文化等相關部會組成專案小組，與地方政府合作打造一個兼具觀光及文化內涵的世界級獨特景點，讓國人有機會參觀。另外，蔡總統也將指示退輔會打通開放原本因炸藥工廠所封閉的南167線，方便當地居民及外來遊客通行。

▲台南市長黃偉哲與王定宇立委及牛埔里前里長陳永和共商未來規劃。

座談會稍早前，黃偉哲也陪同總統前往龍崎掩埋場在高雄內門的制高點視察現勘。黃偉哲強調，廠商當初有中央的開發許可，依法本就能申請水土保持等相關證照，因此行政法院判定市府敗訴後，李孟諺前市長依法只能按判決結果准許水保執照。但市府日前已依照文化資產保存法將這個區指定為暫定自然地景，在進行文資審議的期間不得開發，在這個前提下，中央原本核發的開發許可效期至3月10日屆滿，現經中央停止展延，這個開發案將就此結束。

黃偉哲說，針對事業廢棄物未來的去處問題，可以考慮直接就地掩埋焚化後的灰燼與底渣，省掉廢棄物運輸過程造成的環境污染，或是將腐蝕殆盡的廢棄物挖出，並用焚化爐焚燒掉，經過燃燒的灰渣再掩埋也能節省一些空間。工業發展所帶來的事業廢棄物一定要處理，市府將積極尋求解決方法。