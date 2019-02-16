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環團邀民代及公信人士見證　台南龍崎牛埔里有「地下水」

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▲台灣水資源保育聯盟募資鑽井調查地下水，再邀民代、公部門、民間NGO代表見證龍崎牛埔有充沛地下水，要求工業局不可展延許可，要求撤銷歐欣水保計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣水資源保育聯盟募資鑽井調查地下水，再邀民代、公部門、民間NGO代表見證龍崎牛埔有充沛地下水，要求工業局不可展延許可，要求撤銷歐欣水保計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對龍崎牛埔歐欣掩埋場案，經濟部工業局將於3月10日前發放展延許可，台灣水資源保育聯盟募資鑽井調查地下水，2月13日邀請民代、公部門、民間NGO代表見證龍崎牛埔有充沛地下水，環團16日再度舉辦第2次見證活動，要求工業局不可展延許可，要求撤銷歐欣水保計畫。

▲台灣水資源保育聯盟募資鑽井調查地下水，再邀民代、公部門、民間NGO代表見證龍崎牛埔有充沛地下水，要求工業局不可展延許可，要求撤銷歐欣水保計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環團指控歐欣2110年水保計畫及環差不實涉嫌偽造。台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，環團所鑿龍崎牛埔JH1井井深34.2公尺，井管直徑5公分，1公尺井管可裝盛約2公升地下水。環團於2月13日約汲出20公升地下水，如果沒有地下水補注進來，地下水約可下降10公尺，理論上水位應從水面下19.48公尺下降至29.48公尺，不過2月13日下午2時所量水位是25.17公尺，亦即約有4.31公尺深的水由外補注進來，約8.6公升地下水補注，至2月15日中午，水位再上升至地表下24.42米，亦即又有1.4公升地下水補注進來，2天合計共約10公升地下水補注進管內，可見此區域富含飽和層地下水。環團於16日再請見證代表汲出20L地下水，然後觀察地下水位變化，以確定地下水的存在情形。

▲台灣水資源保育聯盟募資鑽井調查地下水，再邀民代、公部門、民間NGO代表見證龍崎牛埔有充沛地下水，要求工業局不可展延許可，要求撤銷歐欣水保計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，請台大地質系陳文山教授判讀環團龍崎牛埔JH1鑿井岩心，陳文山教授表示，歐欣場區內的岩盤也會呈現密集的斷層剪切構造，因為龍船斷層走向呈北東約10度，斷層帶寬度（西側）可達數百公尺，此鑽井位在地表龍船斷層西側約500公尺。從岩芯紀錄來看，分布密集的斷層剪切構造，尤其在深度 20公尺至 29 公尺之間。由於斷層剪切構造的走向都會與斷層走向平行，而龍船斷層走向呈北東約10度，因此依據斷層走向，此鑽井所呈現的斷層剪切構造也會延伸至歐欣場區內。因此推測歐欣場區內的岩盤也會呈現密集的斷層剪切構造。

▲台灣水資源保育聯盟募資鑽井調查地下水，再邀民代、公部門、民間NGO代表見證龍崎牛埔有充沛地下水，要求工業局不可展延許可，要求撤銷歐欣水保計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環團反駁龍崎牛埔JH1井離歐欣超過1公里之說法，依據歐欣環評書與google地圖資料，龍崎牛埔JH1井離歐欣場區約400公尺遠，並非超過一公里以上。歐欣場區距離環團所鑿龍崎牛埔JH1井最近距離約400公尺，依據開發行為環境影響評估作業準則，地下水調查包括5公里範圍或可能影響範圍，歐欣公司怎可不管場區外400公尺就有飽和層地下水。歐欣公司2110年環差定稿本與2110年水土保持計畫核定本的邊坡穩定安全係數有錯，同一剖面的暴雨安全係數值卻不同，差異太大，涉嫌不實。

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關鍵字：環團,民代,公信人士,見證,龍崎,牛埔里,地下水

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