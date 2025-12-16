憲政崩壞3大惡果　李明璇：賴政府竟拿「倒閣」當誘餌

▲國民黨前發言人李明璇。（圖／國民黨文傳會）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署立院三讀修正的《財劃法》，國民黨前發言人李明璇示警3大後果，並稱這是「憲政崩壞」，放在任何民主國家都是很嚴重的危機，但現在政府居然興奮地把「倒閣」拿出來當誘餌，完全是大罷免大失敗後的「投機操作」。

李明璇表示，一個政府若能選擇性「不副署、不公布、不執行」立院通過的法律，那今天台灣談的就不再是什麼政黨惡鬥，而是「行政獨裁」、「憲政崩壞」。明明行政院已經行使過覆議權，也被否決了，本該執行法律，但賴政府卻選擇了一條最危險、也最偷吃步的路。

她批評，這在任何一個正常的民主國家，都是非常嚴重的憲政危機，但賴政府竟然還興奮地等著在野黨倒閣，甚至主動把「倒閣」拿出來當誘餌，這根本是32比0大罷免大失敗、民進黨大崩潰後的投機操作。

李明璇指出，在中華民國憲政設計裡，行政權沒有「最終否決權」，只有「覆議權」，如今覆議被否決，就是只能執行法律，但賴政府現在做的事，是直接把自己升級成「準司法機關」，自行判斷法律合不合法、合不合憲，然後丟下一句「我不副署」。

她反問，人民選出立委，代替執行民意去立法修法，表決、通過法案後，行政院卻耍賴不認，請問民進黨現在是把立法院當塑膠嗎？請問人民投票選出立委，是在選心酸的嗎？今天是民進黨少數執政，明天可能換成其他政黨少數執政。此例一開，未來每一個政府都會照抄。

李明璇示警，未來很可能變成：法律不是立法院通過就算數，而是必須變成行政院「點頭」才有效，行政權將實質凌駕立法權之上，「行政獨裁的入口一旦打開，會關不回去」，現在賴政府正在把台灣一步步推向「表面還在投票，但實質權力已經失衡」的體制。