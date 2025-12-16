政院不副署財劃法　翁曉玲放話：嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算

▲行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案；總統賴清德更批國會「濫權立法」，會將台灣推向「在野獨裁」的懸崖邊緣。國民黨立委翁曉玲批評，她定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢。翁曉玲今（16日）受訪時表示，行政權本來就應該要尊重立法權，要依法行政，如果他們不依法行政、不做事，在野本來就要審查他們的薪資費用、相關業務費用。

對於在臉書上寫道將嚴審賴清德及卓榮泰薪資，翁曉玲今受訪時表示，賴清德及卓榮泰他們已經表態，他們不會遵守立法院提出的法律，所以行政院不副署，總統又不公布，這麼做，他們就是無職，按照用權力分立的架構底下，行政權本來就應該要尊重立法權，要依法行政，如果他們不依法行政、不做事，在野本來就要審查他們的薪資費用、相關業務費用。

「他們拿錢不做事，是非常糟糕的」，翁曉玲指出，希望行政院長、總統都要遵守憲法要求，依法行政的就要去做，不要去耽擱，不要針對該編列的預算不編列，這會影響廣大軍公教、軍人的福利加給。

另，針對賴清德指出，在野凍結憲法法庭，嚴重影響國家安全。翁曉玲指出，憲法法庭沒有被癱瘓，憲法法庭目前大法官人數之所以不足的問題，是因為賴清德沒有提出適當的大法官人選，以致於連續兩波大法官的審查中，立法院否決了大法官的名單，到現在賴總統都沒有提出第三波大法官名單，其實賴清德已經失職了。

翁曉玲認為，賴清德應該快速送出第三波名單，現在憲法法庭到現在無法運作，不是立法院的問題，是總統的問題，希望民眾都能瞭解，提名權是總統，他不提名，立法院如何審議？

