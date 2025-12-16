卓榮泰不副署藍白財劃法　陳其邁喊話立院：盡速恢復憲法法庭運作

▲陳其邁喊話在野黨及立法院，盡速讓憲法法庭順利運作，化解朝野的爭議。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院長卓榮泰15日宣布，針對藍白聯手通過的《財劃法》，將以「不副署、不公布」反制，甚至還嗆立法院若有意見，可以提出倒閣。對此，高雄市長陳其邁今日表示，憲政的僵局並不是民眾所樂意看到的，真的是希望在野黨或者是立法院，能夠盡速的讓憲法法庭順利運作，化解朝野的爭議。

針對行政院宣布不副署、不公布反制藍白通過的《財劃法》，陳其邁今被問及此事表示，朝野對於不同的政策，有時候當然意見會不一樣，但是都必須在憲政的框架下來進行協商討論，解決紛爭，希望未來處理包括像財劃法、年改等這些議題時，也能夠遵循民主的機制跟合憲的狀況來進行。

▲行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

陳其邁說，現在最大的問題就是在憲法法庭被實質的凍結，造成朝野爭議沒有辦法透過憲法法庭來調節紛爭，或者是解決爭議，導致憲政僵局。

他認為，民眾非常期待不管是重大的民生建設，或者是福國利民的法案，甚至是強化國家安全相關的重大政策能夠順利的來推行，盼立法院就有關憲訴法，或者是整個憲法法庭的運作，可以盡速恢復，化解相關爭議。

陳其邁強調，否則現在行政院不副署，在野黨又不推動倒閣，這個並不是民眾所樂意看到的，喊話在野黨，或者是立法院，能夠盡速的讓憲法法庭順利運作，化解朝野的爭議。