生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天1500公尺高山有望降雪　明後天日夜溫差估達12度

記者周湘芸／台北報導

冷空氣持續影響，今天清晨雲林古坑最冷下探6.7度，白天各地溫度略為回升，但感受仍寒冷，1500至2500公尺高山有降雪機率。明、後天高溫逐漸回升，但入夜及清晨仍有10度左右低溫，日夜溫差可能達12度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報科長林秉煜表示，冷空氣一波波影響，預計持續到下周一清晨，周一白天整體才會回溫，但要留意日夜溫差大。

林秉煜指出，今天溫度較昨天回升1、2度，中部以北、宜花及離島整天仍寒冷，今晚到周六雲量逐漸減少，入夜及清晨僅10至12度，要留意日夜溫差大。下周日東北季風增強，北部及東北部雲量較多，感受偏涼。 

他表示，今天迎風面地區及西半部山區都有零星雨，明天逐漸轉乾。下周日迎風面雲量又偏多，有降雨情形。今天清晨中南部雲量偏少，輻射冷卻明顯，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、新竹及離島都來到10度，最冷出現在雲林古坑6.7度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供） 

▲今天清晨低溫。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林秉煜表示，今天北部仍只有14度，中部及花蓮約18度，南部不到22度。明天至周六北部略為回溫，但日夜溫差可能達12度。下周日又有冷空氣南下，北部及花蓮高溫略降，低溫仍在14度，中南部影響不大。下周一各地高溫回升明顯，可達22至24度，低溫仍在12至14度。 

林秉煜也提醒，今天上午針對新北、北海岸及宜蘭近山區發布低溫特報橙色燈號，整天不超過12度，另外，高雄至桃園、花蓮、金門今晚到明晨仍有10度以下低溫機率。

降雨方面，他表示，今天主要在新北及宜蘭有降雨情形。明天至周六清晨水氣減少，迎風面有零星雨。周六晚間至下周日水氣又會增加。下周一冷空氣減弱，雨勢則會趨緩。

另外，他指出，今早在阿里山有中層水氣產生降雪情形，目前1500至2500公尺高山持續有降雪機率。另外，由於東北風偏強，桃園至台南、澎湖、恆春、蘭嶼及綠島有較強陣風，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

ET快訊
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

