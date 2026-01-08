戀愛達人嗆「30歲還穿UNIQLO」很廉價　慘被一票名人洗臉

▲人氣男神許光漢先前接下15周年品牌大使，在社群引發一陣穿搭潮流。（資料照／UNIQLO）

記者柯沛辰／綜合報導

日本國民品牌UNIQLO在台灣頗受歡迎，先前人氣男神許光漢接下15周年品牌大使，更在社群掀起熱議。不過，戀愛課程粉專發文批評，過30歲還在穿UNIQLO的男生散發出「低價值訊號」，還放話「不服來辯」，結果釣出一票名人及網紅打臉。

戀愛達人稱「太省」是低價值訊號 放話不服來辯

「戀愛駭客」在Threads發文表示「30歲還穿UNIQLO該醒了」，稱「太省」是一種低價值訊號，女生只要一秒從頭到腳掃過，就知道這男人能不能帶她上檔次，但一堆男生寧願在遊戲裡課金幾千，也不願花錢在形象上，「穿搭從不是流行，是身分報告。真正成熟的男人，把外型當作職場以外的武器」，而那些說穿搭不重要的人，通常活得很廉價，「不服來辯」。

網友點出一票名人 「他也穿UNIQLO」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言：「Dior品牌的全線創意總監，全身上下只穿UNIQLO，你說他低價值？」、「Roger Federer是史上最成功的網球選手之一+身價億萬的高富帥，他也穿UNIQLO」、「會穿搭的人是：他在穿 UNIQLO，而你不知道他在穿 UNIQLO」、「穿 UNIQLO 最大的好處不是便宜，是可以篩掉像你這樣的女人」。

名人網紅接力打臉 拿過金鐘、入圍金曲也全身UQ

貼文下方也釣出不少名人、網紅，像演員徐灝翔就留言「我48歲全身UNIQLO，我入圍今年的金鐘獎最佳男配角」，還有百萬YouTuber中指通說：「覺得穿UQ就是低價值訊號的通常也都是一些亂搭高價單品的暴發品味憨仔」，連音樂製作人柯大堡也現身：「我42歲穿UNIQLO還包色加褲子，拿過金鐘獎、入圍過金曲獎、辦過音樂季」。

林氏璧也發聲 「這種低價值訊號也不錯」

對此，前台大醫師、旅日達人林氏璧也在臉書表示，他們一家飛日本也常常去買UNIQLO，尤其這幾天台北寒流，上一趟買的冬天發熱衣也派上用場，雖然Threads上有貼文說穿UNIQLO是低價值訊號，但看到新任UNIQLO品牌大使是凱特布蘭琪跟羅傑費德勒，「這樣的低價值訊號好像也不錯。」