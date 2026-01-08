　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強大吉兆天象！　4生肖貴人來了

▲▼旅遊,正妹,出國,旅行。（圖／CFP）

▲4生肖貴人到。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

金星上合日吉兆！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「蛇、雞、牛、龍」貴人來了！未來45天迎來「人際大補帖」，像是屬蛇者有長輩引路，屬龍者能重修舊好。

「金星上合日」吉兆

艾菲爾老師在臉書說，在2026年開年之際，天象迎來了極具吉兆的「金星上合日」，這股璀璨的能量在占星與生肖磁場中，產生了強大共振，彷彿為乾涸的人際荒漠降下了一場甘霖。

艾菲爾老師指出，未來45天內，這股暖流將化作各路貴人，精準出現在你的生命轉角，這段時間宇宙的訊息不再是冷冰冰的指令，而是透過他人的口、溫暖的手，為你傳遞關鍵的轉機。

艾菲爾老師表示，對於某些生肖而言，這不僅是社交圈的擴張，更是一場「心理療癒」與「資源重組」；無論是職場上久攻不下的堡壘，感情中遲遲未解的懸念，或是與至親之間冰封已久的僵局，都將在這道金色的陽光下悄然融化。

艾菲爾老師提到，人際關係的「補帖」已經熬好，它能強健你的底氣，讓你發現自己從不是隻身戰鬥；請留意身邊那些帶著善意而來的人，因為他們正是你通往2026年輝煌格局的引路人。

生肖蛇：青睞有加，長輩引路

屬蛇的朋友在未來45天，將會深刻體會到「被疼愛」的幸福感。在職場這座迷宮裡，你或許正為了某個難以突破的許可權，或是資源短缺而感到焦慮，但幸運的是，一位極具份量的「女性長輩」或女性上司，將成為你的破局關鍵。

這位貴人並非偶然出現，她其實觀察你已久，欣賞你那種內斂且細膩的辦事風格。故事轉折可能發生在一次不經意的午餐談話，或是一通看似日常的關心電話中，她將為你指點迷津，甚至直接為你撥開層層官僚阻礙，引見核心人物。

這份「大補帖」補的是你的職場底氣，讓原本僵持不下的專案瞬間柳暗花明。建議你在這段期間，面對長輩的教誨要保持柔軟與謙遜，不要因為對方語氣直接而防衛，因為那字裡行間藏著的，正是讓你少奮鬥三年的致勝捷徑。

生肖雞：眾星拱照，浪漫邂逅

未來45天的屬雞人，仿佛穿上一件隱形的發光外衣，無論走到哪裡，你那種獨特的幽默感與審美眼光，都讓人移不開眼。這是一段極佳的「魅力變現期」，在團體聚會或商務社交場合中，你隨口的一句話都可能引發全場共鳴。

對於渴望脫單的人來說，這不僅是補人氣，更是補桃花。故事感最強的時刻往往發生在黃昏後的聚會中，你可能會在朋友的引薦下，遇到一位讓你感到「相見恨晚」的對象，對方出現將填補你心中對於理解與陪伴的渴求。

對於已有伴侶的人，這股能量則體現為「社交紅利」，你的伴侶將引以為傲帶你出席重要場合，讓你透過對方的人脈獲得意想不到的資源。請務必把握這段時間的所有邀約，不要宅在家裡，因為你的開運密碼，就藏在那些歡聲笑語的杯觥交錯之間。

生肖牛：破冰協商，利益共用

屬牛的朋友最近可能感到有些憋屈，特別是在處理合約、協議或合作開發的過程中，對方的固執讓你感到像是在推一座石牆。然而，在未來45天的「人際補帖」影響下，這場耐力賽即將迎來大反轉。

原本卡關已久、讓你夜不能寐的條款，會因為某個協力廠商中間人介入，或是對方的態度突然軟化，而出現大幅度讓步。這是一場「合作共贏」的劇本，對方的退讓並非輸了，而是被你的誠意與實力所打動。

你會發現當你試著從「競爭」轉向「共生」，財富的門戶反而開得更廣。這段時間非常適合重啟談判或簽署長期合約，這份補帖補的是你的「資源整合力」。

請記得最好的協議不是你贏得一敗塗地，而是雙方都能在合約生效的那一刻，露出如釋重負的微笑，共同開啟未來豐厚的紅利分潤。

生肖龍：重修舊好，心靈歸處

對於屬龍的人而言，這45天的貴人可能來自於你的「過去」。那些曾經因為誤會而斷了聯絡的舊友，或是因為觀念不合而產生隔閡的家人，將在這段期間與你產生微妙的交集。

或許是一張舊照片勾起的回憶，也可能是從共同好友口中聽到的近況，今日與未來數周，正是你主動伸出橄欖枝的最佳時機。故事的最高潮會發生在一次深刻的徹夜長談中，那些積壓在心頭的委屈與不解，會在坦誠的對話中化為淚水與釋懷。

這份「人際補帖」補的是你的心靈缺口，當這份最深層的糾結解開後，你會發現整體的氣場變得更加通透，原本受阻的事業與財運也會隨之流動起來。

不要害怕先開口會顯得卑微，真正的強者具備和解的勇氣。當你找回了這份遺失的情誼，你將擁有最強大的後盾，去迎接2026年剩下的所有挑戰。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光
快訊／曹西平乾兒子發4點最新聲明！
中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要舉債籌錢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

「小寒」5生肖打破寒局大翻身

（1／5）是24節氣中的小寒，本週也將面對入冬以來首波有機會挑戰寒流等級的溫度，低溫下探5度。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，雖然天氣寒冷，但有5大生肖卻可以打破寒局大翻身，其中屬豬者最旺，是衝出業績翻身的好機會

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」

2026馬年！　3生肖大翻身

2026開局「3星座」強勢轉運！第1名努力被看見了

12月底「運勢起飛四大生肖」

