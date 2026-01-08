　
社會 社會焦點 保障人權

台中4歲童街頭拉路人衣角哭喊「找姑姑」　警急找家人真相曝光

▲4歲男童街頭拉路人衣角哭喊「姑姑」，警急找家人真相曝光。（圖／民眾提供）

▲4歲男童街頭拉路人衣角哭喊「姑姑」，警急找家人真相曝光。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名4歲男童在街頭獨自哭泣，還緊抓著路人衣角不放，不停喊著「我要找姑姑」，警方獲報後拿著男童照片一一詢問路人有無熟識，還好走了50公尺碰到男童父親，一問之下，原來男童常和名叫「咘咘」的狗狗玩耍，當天狗狗沒有出現，男童哭喊「我要找咘咘」，卻因童音稚嫩，被誤聽成「找姑姑」，虛驚一場。

台中市警四分局黎明派出所警員陳致謙受理後，見男童哭得上氣不接下氣，先耐心安撫情緒，並貼心準備零食與玩具分散注意力，讓孩子慢慢平復心情，然而，當進一步詢問男童住家或家人資訊時，男童卻只是不斷重複要找「姑姑」，讓員警摸不著頭緒。

員警為了盡快協助男童與家人團聚，便拿著男童照片返回疑似走失地點，沿街向店家與民眾詢問，就在距離50公尺處，正在埋頭工作的男子，突然發現員警手上照片的孩子竟是自己的寶貝兒子，當場嚇出一身冷汗，連忙表明身分，並趕赴警所接回孩子。

原來，男童平時都會在父親工作地點附近遊玩，身旁總有一隻「咘咘」的狗狗陪伴，當天因為狗狗一直沒出現，男童心情低落，越等越委屈，才會一路哭喊「我要找咘咘」，卻因發音不清，被誤聽成「找姑姑」，意外掀起一場烏龍走失事件。

