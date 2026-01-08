今雨區擴大！　清晨6.7℃凍番薯

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日雨區擴大！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在雲林縣古坑的6.7度。氣象署預報員劉沛滕表示，今日北部、東半部、中南部山區雲量較多，多多少少有些降雨機率，其中大台北山區、基隆北海岸、宜蘭降雨機率稍微高一些。

10縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周五晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天強烈冷氣團影響，清晨輻射冷卻作用，因雲量較多沒那麼低溫；北部、東半部、中南部山區雲量較多，多多少少有些降雨機率，其中大台北山區、基隆北海岸、宜蘭降雨機率稍微高一些，其他地區為稍微滴雨或飄雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周六晚另波冷氣團

劉沛滕說，周五至周六強烈冷氣團稍減弱，白天氣溫稍上升，早晚仍乾冷；周六晚到下周一清晨另波冷氣團影響，有些迎風面降雨，周日冷風較強勁，下周一清晨相對低溫。

劉沛滕表示，下周一起冷空氣減弱，後續溫度比較明顯回升，而這段期間冷了快兩周。