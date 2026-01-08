　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網購日本感冒藥　他一吃傻了「買到仿冒的」！旅日達人給5提醒

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人去日本都會到藥妝店採買。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少台人會買日本成藥以備不時之需，若自己無法飛日本，便會找代購購買。不過，旅日達人林氏璧就發文提醒，最近有讀者在網路平台買某款知名感冒藥，發現包裝與過去明顯不同，進一步查證才驚覺買到仿冒藥品。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，該名讀者在拍賣APP找代購購買該款日本感冒藥，但收到後發現藥粉包裝「明顯比較厚、顏色偏金」，藥粉呈現棕黃色，味道也「有點中藥味」，與以往吃過的淺黃色藥粉差異很大。

後來一查才發現，日本總社早在2025年9月18日就發布聲明，證實台灣海關攔截到仿冒的藥品，台方也同步轉發警示。對此，林氏璧列出5點提醒，首先就直呼，「藥品並非一般商品，建議大家不要透過網路平台購買來路不明的藥品，如有用藥需求，應就醫或至藥局購買使用具有我國藥品許可證之藥品。」

在台買賣　雙方都擔觸法風險

第二點，在台灣網購該款感冒藥，除了可能買到「成分不明」的假藥，面臨健康風險外，還面臨法律風險。因為日本版的該款感冒藥含有二氫可待因（Dihydrocodeine, DHC），在台灣屬於管制藥品成分（鴉片類）。

第三點，依據藥事法規定，未經核准擅自輸入藥品屬禁藥，輸入者涉違反藥事法第82 條規定，可處10 年以下有期徒刑，得併科新台幣1 億元以下罰金；明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83 條規定，處7 年以下有期徒刑，得併科新台幣5,000 萬元以下罰金。

第四點，如果真的很需要該款感冒藥，建議到台灣合法藥局買台灣官方授權引進、調整過成分的版本。或親自到日本，遵守海關規定的自用藥品限量購買。最後，他提醒讀者一句老話，「不要迷信日本成藥，不要把它當土產買來送人！不要聽隔壁王媽媽說好你就也想買，知道到底吃到什麼成分，你到底需不需要比較重要。」

01/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光
快訊／曹西平乾兒子發4點最新聲明！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

