「葡萄很甜喔」　老闆娘販毒賺6千元代價關17年

記者黃翊婷／綜合報導

檳榔攤老闆娘小芸（化名）被指控販賣一級毒品海洛因給A男和B男，共計2次，賺取6000元報酬，但她被逮之後矢口否認販毒。彰化地院法官日前審理之後，並未採信小芸的說詞，依犯販賣第一級毒品罪，共2次，判處她有期徒刑17年。

▲小芸和客人以「葡萄」、「水果」代稱毒品。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，小芸涉嫌在2022年12月、2023年1月與A男和B男交易，第一次雙方談妥以2000元購買海洛因，第二次的價格則提升至4000元。小芸到案之後，矢口否認犯行，並堅稱從未與A男、B男見面。

但小芸在接受警詢時供稱，A男、B男向她索討毒品，她當場交付，沒有收錢；在偵查過程中，她改口聲稱是A男約她見面，然後以身體不舒服為由，要求她提供海洛因。

而在小芸與A男的LINE對話紀錄中，她曾傳訊息表明「葡萄很甜喔」，A男要求「麻煩水果要幫我準備一下」，她也立刻同意並約定見面地點，期間雙方還有多次語音通話。

法官認為，從現有證據看來，A男與小芸有多次往來，還曾互相交換聯絡電話或所在位置，並約定見面，小芸卻聲稱沒有見過A男，顯然難以採信。

此外，A男、B男均證稱曾花錢向小芸購買毒品。法官表示，A男、B男的證詞互核相符，也與LINE對話紀錄相符，他們與小芸並非至親好友，小芸沒道理平白無故贈送價值高昂的海洛因，所以認定兩人證述應當可信。

法官表示，小芸先前有違反毒品危害防制條例案件的紀錄，她明知毒品有害，仍無視國家禁令販賣，考量到她犯後否認犯行，最終依犯販賣第一級毒品罪，共2次，各判處有期徒刑16年，合併應執行刑期為17年，全案仍可上訴。