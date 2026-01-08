　
社會 社會焦點 保障人權

「葡萄很甜喔」　老闆娘販毒賺6千元代價關17年

記者黃翊婷／綜合報導

檳榔攤老闆娘小芸（化名）被指控販賣一級毒品海洛因給A男和B男，共計2次，賺取6000元報酬，但她被逮之後矢口否認販毒。彰化地院法官日前審理之後，並未採信小芸的說詞，依犯販賣第一級毒品罪，共2次，判處她有期徒刑17年。

▲▼晴王麝香葡萄經由日本科學家耗費33年研發，主要產地位於岡山縣。（圖／CFP）

▲小芸和客人以「葡萄」、「水果」代稱毒品。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，小芸涉嫌在2022年12月、2023年1月與A男和B男交易，第一次雙方談妥以2000元購買海洛因，第二次的價格則提升至4000元。小芸到案之後，矢口否認犯行，並堅稱從未與A男、B男見面。

但小芸在接受警詢時供稱，A男、B男向她索討毒品，她當場交付，沒有收錢；在偵查過程中，她改口聲稱是A男約她見面，然後以身體不舒服為由，要求她提供海洛因。

而在小芸與A男的LINE對話紀錄中，她曾傳訊息表明「葡萄很甜喔」，A男要求「麻煩水果要幫我準備一下」，她也立刻同意並約定見面地點，期間雙方還有多次語音通話。

法官認為，從現有證據看來，A男與小芸有多次往來，還曾互相交換聯絡電話或所在位置，並約定見面，小芸卻聲稱沒有見過A男，顯然難以採信。

此外，A男、B男均證稱曾花錢向小芸購買毒品。法官表示，A男、B男的證詞互核相符，也與LINE對話紀錄相符，他們與小芸並非至親好友，小芸沒道理平白無故贈送價值高昂的海洛因，所以認定兩人證述應當可信。

法官表示，小芸先前有違反毒品危害防制條例案件的紀錄，她明知毒品有害，仍無視國家禁令販賣，考量到她犯後否認犯行，最終依犯販賣第一級毒品罪，共2次，各判處有期徒刑16年，合併應執行刑期為17年，全案仍可上訴。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光

彰化地院

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

