前日相菅直人驚傳失智！　妻證實「311地震全忘光」

▲日本前首相菅直人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

曾帶領日本走過東日本311大地震的前首相菅直人，近日由夫人伸子證實，其認知功能已嚴重衰退，目前處於失智狀態，且被判定為「要介護3級」。伸子坦言，面對即將到來的311地震15週年，許多媒體提出採訪邀請，但菅直人對於當年的關鍵決策「已經什麼都不記得了」。

夫人親揭健康現況 生活需全面性照護

根據日媒報導，與菅直人有著近20年交情的記者及川健二，於今年1月前往菅直人位於東京多摩地區的住所造訪。應門的伸子語帶玄機地表示，「菅現在進入了『涅槃』境界」，雖然看似開玩笑，卻暗示了這位昔日的「政壇戰士」已放下所有煩憂與記憶。

伸子隨後向記者坦白，現年79歲的菅直人目前處於失智狀態，且因健康狀況被評定為「要介護3級」。根據日本長照制度，這意味著他在日常生活中需要全面性的照護。去年7月，他還曾因腳踝骨折住院，體力與認知能力皆大不如前。

311功勳全忘光 曾怒斥東電撤退福島

菅直人執政時期最為人所知的，便是2011年東日本大震災引發的福島核災。當時福島第一核電廠陷入失控，東京電力公司一度打算全面撤離，理科出身的菅直人親自衝進東電總部怒斥管理層，強硬制止撤退，被認為是保住東日本免於荒廢的關鍵舉動。

然而，伸子透露，儘管書架上仍擺滿關於核能與世界領袖的書籍，但菅直人對那段往事已完全失去記憶，「今年是震災15週年，採訪邀請很多，但他已經不記得了，這點真的很困擾。」

15分鐘短暫現身 神情溫和語氣堅定

在記者造訪期間，菅直人曾短暫現身約15分鐘。他拄著拐杖、步履穩健，雖然說話速度變慢，但神情平和且穿戴整齊，甚至能精準回憶起1974年推舉政壇前輩市川房枝參選的往事。他笑著向夫人討要抹茶與羊羹，與家人共處的模樣顯得十分平靜。

及川健二提到，雖然外界早有傳聞菅直人患病，但在2023年底見面時他仍十分健談。沒想到僅兩年時間，這位曾在藥害愛滋事件中挺身對抗官僚、在核災中力挽狂瀾的領袖，已開始逐步卸下記憶與政治職責。

從戰士回歸平凡人 夫人全心看護

伸子表示，過去她一直是丈夫在政治之路上的助手，但往後將轉為全心照護他的晚年生活。她提到，像是美國前總統雷根、英國前首相柴契爾夫人等世界領袖，晚年也多受失智症所苦，或許這就是領袖回歸平凡人的必經過程。

對於公開病情，伸子態度大方地向記者表示，「這是我一直打算公開的事，請隨意撰寫。」即便丈夫已不再是昔日的政壇鬥士，但在家人的陪伴下，這位曾站在風暴中心的前首相，正以最平穩的方式走過人生的最後一里路。