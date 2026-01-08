　
    • 　
>
打瘦瘦針63→46kg！卡神超狂激瘦　「5大絕曝光」衝破停滯期

▲▼卡神楊蕙如。（圖／翻攝Hui-Ju Yang）

▲卡神楊蕙如靠「瘦瘦針」搭配運動飲食，成功甩肉17公斤。（圖／翻攝Hui-Ju Yang）

網搜小組／劉維榛報導

卡神楊蕙如分享瘦身故事，去年5月開始施打「瘦瘦針」猛健樂，從63公斤瘦到46公斤，她個人完全沒有副作用，卡神也指出，自己是健康的瘦，肌肉依舊很結實，並曝5大重點「補充蛋白質」、「日喝2000cc水」、「每天運動1小時」、「沙拉不能當主食」及「要補充鈣粉和B群」。

卡神楊蕙如在臉書分享，去年5月體重胖到63公斤的她，決定嘗試施打猛健樂，「5-8月打的時候，從63降到50公斤」，為了怕瘦太快，停針2個月期間又胖了2公斤，直到10月二度施打，體重從52降到現在的46公斤，已經是她理想的體重。

「健康瘦」秘訣：沙拉不能當主食

她也透露完全沒有副作用，唯獨出現1狀況，「沒有吃促進排便的保健品，會有便秘狀況」。最重要的是，楊蕙如搭配5個生活飲食習慣，才讓自己能健康的瘦下來，而且體態也十分結實。

首先是「大量補充蛋白質、每天至少1-3顆蛋」，多吃肉吃蛋和牛奶或高蛋白飲；第2點「每天至少喝2000cc水」，能減少便秘、增進新陳代謝；第3點「每天運動1小時」，就算不能做有氧運動或是重訓，也要至少走路一小時。

第4點「沙拉不能當主食」，可以偶爾吃生菜沙拉，要補充足夠蛋白質才可以吃生菜沙拉，不然反而不會瘦；最後第5點「要補充鈣粉和B群」，一開始減重速度很快，但後面遇到撞牆期慢下來的時候，可以每日早晚補充保健品，又會加快速度，但不要一開始就用這招。

長期施打恐導致肌少症

針對近年高度關注的瘦瘦針（GLP-1類）減重藥物，台灣肥胖醫學會理事長林文元說，該類藥物除可調控食慾及飽足感，亦對心血管、代謝、腎臟及睡眠呼吸中止症等面向有額外益處，且WHO建議，相關藥物應作為「長期治療」選項，並須搭配行為調整，「單次療程」無法維持療效，民眾要注意。

對於用藥，林文元強調，考量全球缺藥與成本問題，瘦瘦針應優先治療高風險族群，例如中度肥胖，或是輕度肥胖合併血糖異常、心血管疾病等；此外，醫師與病人均應小心肌少症風險，因長期使用瘦瘦針恐導致肌少症，特別是高齡族群，治療時一定要由專業團隊監測身體組成，以防虛弱、損害行動力。

先諮詢就醫　切勿自行購買施打

此外，林文元強調，近來瘦瘦針在國內已有濫用現象，有人直接從日本買回來，或在中國淘寶網購，這對用藥安全有嚴重影響，呼籲民眾若有減重需求，務必就醫諮詢，健康、權益才有保障。

【誰一直偷喝我家水？】今天終於抓到亞洲輝椋鳥現行犯！

瘦瘦針猛健樂卡神楊蕙如瘦身健康施打

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

