凍好久！　下波又接近強烈冷氣團

▲一圖看各地低溫預測。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專分享今天起各地低溫預測圖，並提醒，強烈冷氣團長時間籠罩，輻射冷卻明顯，夜晚清晨注意極端低溫；周日另一波冷氣團快速南下，強度接近強烈冷氣團。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，強烈冷氣團持續影響中，周五、周六稍微減弱後，周日又會有一股冷氣團接力南下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣颱風論壇提醒，因輻射冷卻效應漸趨顯著，各地平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，於深夜至清晨期間，將出現9度以下嚴寒低溫，請務必做好禦寒措施。

今天

全台冷颼颼，北部東部雲多，中南部有陽光但依舊冷。

夜晚清晨低溫9～11度，白天陽光照射下約15～19度。

周五、周六

強烈冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，全台晴朗。

夜晚清晨低溫11～13度，白天可回升到18～24度，日夜溫差大。

周日

另一波冷氣團快速南下，強度接近強烈冷氣團，屬於乾冷型態，西部晴朗、東部短暫雨後多雲。

下周一、下周二

冷氣團減弱，各地溫度回升，乾空氣籠罩，全台晴朗。

文中提到，下周冷空氣減弱後，預估會有7天的休兵期，各地將恢復涼爽舒適的型態，下一波較強的冷空氣預計在1月20日後才會南下。