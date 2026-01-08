川普虎視眈眈！　格陵蘭人真實心聲「不想當美國人」

▲格陵蘭首府努克街頭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普近日重申有意取得格陵蘭，甚至暗示必要時不排除動武，引發當地民眾強烈反彈。格陵蘭首府努克（Nuuk）的32歲企業家切姆尼茨（Mia Chemnitz）直言，「格陵蘭人民不想成為美國人，我們不是商品。」

格陵蘭在很大程度上採取自治，但外交及國防職權仍歸於哥本哈根。儘管長期民調顯示，格陵蘭人支持脫離丹麥而獨立，卻反對被美國統治。專家們則普遍認為，美國軍事接管格陵蘭並非難事，但地緣政治後果，最終將導致北約瓦解。

川普政府表示，正在積極向丹麥提議收購格陵蘭，更暗示若談判破局，不排除以武力取得，在格陵蘭引發恐懼與憤怒。美軍3日活捉委內瑞拉總統馬杜洛後，居民更擔心成為下一個目標。

▲格陵蘭是世上最大島嶼。



40歲的科佩克（Tupaarnaq Kopeck）來自格陵蘭，現已移居加拿大。她坦言，委內瑞拉事件讓人們更加恐懼，「那一刻起，這件事不再是抽象概念。我立刻聯繫在格陵蘭的姊妹，告訴她如果這種不可思議的事情成真，她們隨時可以來投靠我們。」

格陵蘭媒體《塞米奇亞克報》（Sermitsiaq）總編輯埃格德（Masaana Egede）指出，作為僅有5.6萬人的地區，面對美國這種強大國家的威脅，民眾普遍感到不安，「我們真的必須試圖避免事態發展到一個局面，也就是格陵蘭必須在美國和丹麥之間二選一，因為這不是格陵蘭人想要的結果。」

格陵蘭在丹麥國會的代表拉森（Aaja Chemnitz Larsen）痛批，川普政府言論是令她震驚的「明確威脅」，「美方不排除併吞我們國家，完全是不尊重的表現。」但她認為武力併吞的可能性不大，「我們將會看到的是，他們會對我們施壓，確保最終能夠接管格陵蘭。」

不過，現居格陵蘭西北部城鎮卡納哥（Qaanaaq）的42歲因紐特獵人皮里（Aleqatsiaq Peary）則持不同看法，「只是從一個主人換到另一個主人，從一個占領者換成另一個占領者。我們已經是丹麥殖民地，也已經在丹麥政府統治下失去很多東西了。」相較之下，他更關切海冰融化導致漁民難以維持生計的危機。