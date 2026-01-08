台鐵行車狀況降93件　宜蘭道岔更新工程獲金質獎

▲台鐵宜蘭道岔更新工程獲「第25屆公共工程金質獎」優等。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵推動「老舊木枕道岔汰換計畫」，截至去(114)年底已抽換1,155套，全線約6成道岔已更新，去年1月至11月各類行車事故、異常等更減少93件。而台鐵宜蘭工務段執行的道岔更新工程也獲得工程界「奧斯卡獎」、公共工程金質獎。

為提升行車安全，台鐵110年起推動「老舊木枕道岔汰換計畫」，規劃全面抽換1,943套，公司化後更將該計畫列入五年安全提升方案。台鐵公司表示，截至114年12月底，累計完成抽換1,155套。透過每週召開經營管理會議與嚴格監控，已有具體安全成效，據114年1至11月統計，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢。準點率在扣除不可抗力因素後，11月達成97.5%目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中軌道安全改善部分，由宜蘭工務段自辦設計監造、承隆能源科技承攬「宜蘭工務段PC枕型道岔更新工程」，從全國4萬多件在建公共工程中脫穎而出，勇奪行政院「第25屆公共工程金質獎—品質優良獎優等」。該獲獎工程歷時3年，範圍橫跨瑞芳至漢本間共19處場站，累計完成174套道岔更新。

台鐵指出，面對工程動線綿長及各站場介面複雜的挑戰，施工團隊透過材料升級，汰換老舊木枕道岔，採用結構穩定、耐久性強、耐候性佳的「PC枕型道岔」，降低軌道變形風險與日常維修需求。運用科技工法，導入「軌框搬運車」機械化設備，落實「日間組裝、夜間施工」模式，減少人力負擔，更精準縮短工期，對行車營運影響降至最低，更新後顯著提升列車行駛平穩度。

台鐵表示，行政院公共工程金質獎為國內工程界最高榮譽，這項殊榮不僅肯定了施工團隊在品質管理上的嚴謹態度，更象徵台鐵在軌道安全基礎建設上的卓越進步。