川普計畫與習近平舉行「簽約峰會」　美商務部長：談不攏就增關稅

▲美國總統川普對中美談判前景感到樂觀。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普25日表示，美中雙方所商談的內容已近乎達成貿易協議，他將與中國國家主席習近平舉行「簽約峰會」（signing summit）。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今（26）日指出，一旦雙方最終無法達成貿易協議，美國就會按原訂計畫對中國2000億美元產品的關稅由10%提高至25%。

CNN報導，川普他24日透過推特宣布將推遲期限，彼此在知識財產權、技術轉讓等問題已取得實質進展；25日與美國州長會面時表示，預料中美雙方很快會再開始談判，「我們將會舉行簽署峰會，希望我們可以達成（協議）；我們離達成協議已經非常非常接近。」

▼美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／美聯社）

至於貿易戰休戰時間會延長到多久，川普並未具體回應，也沒有提及何時舉行峰會，他與習近平3月可能會在佛州的海湖莊園會面，但尚未正式公告。對於與中國達成協議的前景，川普感到非常樂觀，他也表示，與中方的貿易談判已進入倒數階段，兩國關係非常密切，所以同意延遲加徵關稅。

羅斯則在周一出席美國商會致詞時說，美中雙方目前正在處理很多議題，不過若無法達成協議，美國仍會按原定計劃，將2000億美元的中國貨品關稅稅率，由10%提高至25%，也會維持目前對中國500億貨品徵收25%關稅。