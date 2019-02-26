金正恩赴越南「火車長征」　意在展現中國與北韓親密關係

▲ 金正恩搭乘專列赴越南河內與川普會晤。（圖／路透社）



記者吳易達／綜合報導

北韓領導人金正恩赴越南與美國總統川普進行會晤，選擇搭乘火車，花約兩天半的時間，途中縱貫了整個中國大陸。據《星島日報》報導，有分析認為，此舉並非要浪費時間，而是在顯現中國與北韓之間的親密關係。

▼ 中國與北韓的關係相當親密。（圖／朝中社）



報導指出，其實金正恩原本坐專機「蒼鷹一號」4小時就可以抵達目的地，但卻選擇搭乘火車，除了展示「與中國的親密關係」外，還被認為是刻意在向川普透漏，「北韓有中國這個後盾」，不會輕易答應美國要求的意味。

▲金正恩並未停留北京，被外界認為是「不想刺激川普」。（圖／達志影像／美聯社）



據報導，至於金正恩並沒有像外界料想一樣停留北京，據不具名北京人士指出，「金正恩會這麼做是為了不想刺激川普」，應該會在回程時才赴往北京，與中方分享河內會談的成果。

▲ 金正恩專列防禦性能優越、設備齊全。（圖／路透社）



另外關於金正恩選擇搭火車長途跋涉，有人認為，北韓領導人金正恩的裝甲專列上設備齊全，除了防禦性能優異外，還包括了最先進的通訊設備、高級臥鋪及會議室等，能提供領導人在路上照常辦公；另有觀點指出，金正恩可能是想藉此機會親眼視察中越兩國的地方發展現況。