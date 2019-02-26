談「一國兩制」台灣方案　李義虎：比港澳模式更寬容、寬鬆

▲中共中央總書記習近平。（圖／新華社）

記者曾俊豪／綜合報導

中共中央總書記習近平1月2日在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提到要「探索兩制台灣方案」，對此，中共全國人大外事委員會委員、北大台灣研究院院長李義虎表示，一國兩制的港澳模式可以為台灣方案提供一些借鑒，但「不代表台灣模式就是照抄港澳模式」，台灣方案會比港澳模式更寬容、寬鬆。

香港《中評社》25日刊出李義虎專訪，以「兩制台灣」為主軸，分析大陸推動「兩制台灣」的意義與面向。李義虎指出，「和平統一、一國兩制」的構想是鄧小平最早提出來，當年提出此構想是著眼於台灣問題的解決。在上世紀80年代初，「解決台灣問題、實現祖國統一」被鄧小平列為三大歷史任務之一。

他提到，1993年國務院台辦和國務院新聞辦聯合發布中國政府白皮書《台灣問題與中國的統一》，當中概括一國兩制的基本要點，後來被稱為「十六字方針」——即「一個中國、兩制並存、高度自治、和平談判」。

李義虎提到，從鄧小平和後來大陸國家領導人的論述，加上1993年白皮書的要點可以看出，“一國兩制”是實現統一的最佳方式，不僅超越「一國一制」，而且超越「解放台灣」的政策；不僅適合於上世紀80年代以來的40年之間兩岸關係發生的變化，也適應台灣內部政治生態變化的情況。

針對「今日香港、明日台灣」的論調，李義虎認為，「一國兩制」本來是為了解決台灣問題而提出，只不過首先應用於解決港澳問題，在其實踐過程中形成一套政策、法律和做法，可以歸納為「十二字方針」——「一國兩制、高度自治、港人治港（或澳人治澳）」為主的港澳模式。

他強調，無論是一國兩制的「港澳模式」還是「台灣方案」都是在一國兩制的大框架之下，並有其共同性；雖然說一國兩制「港澳模式」可以為「台灣方案」提供借鑒，但並不意味台灣方案就是照抄港澳模式。

李義虎認為，台灣方案還是需要根據台灣問題的特殊性、複雜性和台灣問題所特有的一些成分來構建，也因此，一國兩制的台灣方案毫無疑問會比港澳模式更加寬容、寬鬆，但這個方案也會吸收香港模式中的一些經驗教訓，避免統一過程中的被動，避免統一後的被動。

▲▼北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／CFP）