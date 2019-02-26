　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

談「一國兩制」台灣方案　李義虎：比港澳模式更寬容、寬鬆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼習近平。（圖／新華社）

▲中共中央總書記習近平。（圖／新華社）

記者曾俊豪／綜合報導

中共中央總書記習近平1月2日在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提到要「探索兩制台灣方案」，對此，中共全國人大外事委員會委員、北大台灣研究院院長李義虎表示，一國兩制的港澳模式可以為台灣方案提供一些借鑒，但「不代表台灣模式就是照抄港澳模式」，台灣方案會比港澳模式更寬容、寬鬆。

香港《中評社》25日刊出李義虎專訪，以「兩制台灣」為主軸，分析大陸推動「兩制台灣」的意義與面向。李義虎指出，「和平統一、一國兩制」的構想是鄧小平最早提出來，當年提出此構想是著眼於台灣問題的解決。在上世紀80年代初，「解決台灣問題、實現祖國統一」被鄧小平列為三大歷史任務之一。

他提到，1993年國務院台辦和國務院新聞辦聯合發布中國政府白皮書《台灣問題與中國的統一》，當中概括一國兩制的基本要點，後來被稱為「十六字方針」——即「一個中國、兩制並存、高度自治、和平談判」。

李義虎提到，從鄧小平和後來大陸國家領導人的論述，加上1993年白皮書的要點可以看出，“一國兩制”是實現統一的最佳方式，不僅超越「一國一制」，而且超越「解放台灣」的政策；不僅適合於上世紀80年代以來的40年之間兩岸關係發生的變化，也適應台灣內部政治生態變化的情況。

針對「今日香港、明日台灣」的論調，李義虎認為，「一國兩制」本來是為了解決台灣問題而提出，只不過首先應用於解決港澳問題，在其實踐過程中形成一套政策、法律和做法，可以歸納為「十二字方針」——「一國兩制、高度自治、港人治港（或澳人治澳）」為主的港澳模式。

他強調，無論是一國兩制的「港澳模式」還是「台灣方案」都是在一國兩制的大框架之下，並有其共同性；雖然說一國兩制「港澳模式」可以為「台灣方案」提供借鑒，但並不意味台灣方案就是照抄港澳模式。

李義虎認為，台灣方案還是需要根據台灣問題的特殊性、複雜性和台灣問題所特有的一些成分來構建，也因此，一國兩制的台灣方案毫無疑問會比港澳模式更加寬容、寬鬆，但這個方案也會吸收香港模式中的一些經驗教訓，避免統一過程中的被動，避免統一後的被動。

▲▼北京大學台灣研究院院長李義虎 。（圖／CFP）

▲▼北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／CFP）

ET快訊
特斯拉又發爐！高速撞毀駕駛亡　拖吊後「2度自燃」...車廠回
自豪月薪5萬「比南部同儕好」！台北妹秒回3句他崩潰：這樣算糞
退伍想進直銷買房　過世多年爸託夢4句話：阿弟啊…

關鍵字：一國兩制,兩制台灣,今日香港,明日台灣,習近平,告台灣同胞書,李義虎,北京,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普計畫與習近平舉行「簽約峰會」　美商務部長：談不攏就增關稅

前女友約他上山脫光「來點刺激的」　綁樹上慘被打劫4.5萬

談「一國兩制」台灣方案　李義虎：比港澳模式更寬容、寬鬆

金正恩赴越南「火車長征」　意在展現中國與北韓親密關係

第七輪磋商實質性進展　長安劍：大國關係在世界舞台上的成人禮

北京進入「兩會時間」　3月3日起低慢小航空器全市禁飛

抽中新車！他爽翻整晚睡不著　當天兌獎變「豆腐乳」…原因超傻眼

大陸公安部打擊「套路貸」　查獲35.3億不法所得

民進黨不斷煽動兩岸敵意　《人民日報》：繼續說夢話，死路一條

川金二會、委內瑞拉政局動盪、中美協定　未來7天將決定世界格局

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

川普計畫與習近平舉行「簽約峰會」　美商務部長：談不攏就增關稅

前女友約他上山脫光「來點刺激的」　綁樹上慘被打劫4.5萬

談「一國兩制」台灣方案　李義虎：比港澳模式更寬容、寬鬆

金正恩赴越南「火車長征」　意在展現中國與北韓親密關係

第七輪磋商實質性進展　長安劍：大國關係在世界舞台上的成人禮

北京進入「兩會時間」　3月3日起低慢小航空器全市禁飛

抽中新車！他爽翻整晚睡不著　當天兌獎變「豆腐乳」…原因超傻眼

大陸公安部打擊「套路貸」　查獲35.3億不法所得

民進黨不斷煽動兩岸敵意　《人民日報》：繼續說夢話，死路一條

川金二會、委內瑞拉政局動盪、中美協定　未來7天將決定世界格局

金正恩「越南取經」改變貧窮北韓？　彭博：鄰國都已轉型

金在奐現身挺「前隊長」尹智聖　台下粉絲嗆：來幹麻？快滾出去！

單親辣媽在家超清涼！　冷氣工「偷拍視角」超邪惡…網看她姿勢嗨了

台銀培養6千金　今年千億力挺鮭魚返鄉台商回台設廠

沖繩現場／春訓衝太快？王柏融持續調整：現在打好不能幹嘛

「一張口就痛」　玻尿酸、肉毒桿菌都可治療「落下頦」

哈登最後沒出手連32場30+紀錄告終　丹東尼：自保很聰明

內政部「造人計畫」拚生育　住宅補貼7.2萬戶創新高

友達迎折疊手機潮流　彭双浪：盼今年推出內折式產品

華為宣布與LG合作！建置韓國5G商用網路　江南區平均速率破900Mbps

大陸熱門新聞

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

只穿內衣褲懸外牆躲火　目擊嚇瘋

他熱戀2月要結婚　未婚妻變岳父..

他借3600擺攤　8天狂吸7...

27歲女6年狂墮胎17次　子宮..

陸媒用大豆邏輯　分析經貿談判

好吃懶做是一種病！患者多為男性

半癱媽帶4孩乞討　爆「一天賺近..

內蒙礦車失速奪22命　10人被..

兩會前瞻／「習五點」一錘定音　..

前國台辦副主任：國民黨扭曲九二..

浙江Orolay羽絨衣在美「賣..

刺激金、馬高端消費　陸委會擬開..

陸促內需抗貿戰　台商覓新商機

更多熱門

相關新聞

長安劍：談判是大國關係在世界舞台上的成人禮

第七輪中美經貿磋商在24日結束，雙方圍繞協議文本展開談判，並取得「實質性進展」。中共中央政法委員會「長安劍」25日撰文表示，「在西方文化中，7是一個幸運數字，但中美經貿磋商能夠在第七輪取得實質性進展，並不是靠單方的運氣，而是雙方的努力。通稿不長，但信息不少，至少有三點意味深長。」

金正恩火車長征　展現中朝親密關係

北京 3月3日起低慢小航空器全市禁飛

川金會、中美協定、委內瑞拉　未來7天將決定世界格局

北京大興機場提前19天完成校飛 9月30日前通航

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳下架！赤燭包子回應了

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

羅志祥錄《娛百》地上撿到Bra！

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面