第七輪磋商實質性進展　長安劍：大國關係在世界舞台上的成人禮

▲中美經貿磋商。（圖／美聯社，下同）

大陸中心／綜合報導

第七輪中美經貿磋商在24日結束，雙方圍繞協議文本展開談判，並取得「實質性進展」。中共中央政法委員會「長安劍」25日撰文表示，「在西方文化中，7是一個幸運數字，但中美經貿磋商能夠在第七輪取得實質性進展，並不是靠單方的運氣，而是雙方的努力。通稿不長，但信息不少，至少有三點意味深長。」

文章分析，中美經貿歷經七輪談判，從「階段性進展」到「積極進展」，再到「實質性進展」，用語的變化不難透露出形勢的變化，此消彼長的對壘過程中，中美搭建了通往彼此的橋樑，幾輪談判下來，可謂不打不成交，雙方更加認真地了解對方的實力和耐力、原則和訴求，誤判被事實打磨，分歧被共識拭去。

文章指出，美國大豆嚴重依賴中國市場，去年貿易戰最激烈的時候，中國不買大豆一度是對付美國的「武器」。從實際情況看，中國從美國進口大豆金額較大，美國大豆對於中國大豆進口的價格穩定和渠道安全具有一定的意義。美國的大豆需要中國市場，中國也需要美國的大豆，這就是中美合作的公約數。

再者，文章說，第七輪談判中增加了「匯率」這個關鍵詞，減少了「貿易平衡」和「實施機制」的表述。據此可以看出，中國透過不斷擴大對美進口解決貿易平衡問題以外，維持合理穩定的匯率也將是一個解決方法，而這一方法在中美代表團中取得了共識。本次磋商結束後，中國人民幣的離岸匯率持穩，再次漲破6.69關口。

此外，文章表示，在5G技術發展中，中國技術實力雄厚，已經成為主導全球5G標準的重要力量，也奠定了5G領域的重要地位。也正因為如此，川普才表示不能「拒絕接受」當前的世界先進技術。這也充分說明，只有在互相理解與尊重的基礎上進行坦誠的交流磋商，透過合作消除分歧，以共贏對待「獨利」，才能推動談判的最終成功，這也是對談判結果的描述由「深入交流」變成「實質性進展」的最好詮釋。

「中國製造早已成為世界人民不可或缺的商品，華為、阿里巴巴等一大批世界級的國際知名公司不僅造福中國，也為世界提供了先進的科技產品，提升著世界各國各地人民的幸福指數。」文章提到，「中國的『一帶一路』倡議正在發揮積極作用，五年來同『一帶一路』相關國家的貨物貿易額累計超過5兆美元（約新台幣153兆元），對外直接投資超過600億美元（約新台幣1.8兆元），為當地創造了20多萬個就業崗位，中國對外投資成為拉動全球對外直接投資增長的重要引擎。」

▲第七輪中美經貿磋商。（圖／路透）

川普在24日宣布將推遲3月1日上調中國輸美商品關稅的計畫，美國的誠意釋放，表明他們在事實面前，認同了合和兩利、鬥則兩敗。最後，文章強調，「行之力則知愈進，知之深則行愈達」，「中美貿易談判是大國關係在世界舞台上的成人禮，25日滬深股市雙雙大漲5%，200家漲停，市場已及時對磋商作出積極反應，敏感的資本對前景充滿樂觀。」

▲美國總統川普宣布延遲3月1日的期限。（圖／翻攝自川普推特）